Sognare tradimento: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

Sognare un tradimento non è mai piacevole, sia che si tratti di un tradimento da parte del proprio partner, del tradimento di un amico o di un collega. Ma, se avete fatto questo sogno, non preoccupatevi perchè nella maggior parte dei casi non è premonitore e non sempre indica un rapporto difficile o di rottura verso gli altri. Quindi, al risveglio non pensate subito “Il mio ragazzo mi tradisce!”. Vediamo insieme i vari significati e interpretazioni legate al “sognare tradimento“.

Sognare tradimento significato

Come già detto, sognare di tradire o di essere lasciati per un tradimento non vuol dire che effettivamente questo si verificherà. Con molta probabilità il sognatore si sente insicuro del rapporto, anche se non vi sono evidenti motivazioni. Quindi, se vi siete svegliati questa mattina e avete fatto questo sogno, non prendetevela con il vostro partner e non cercate di indagare o di convincervi che ci sia del vero.

Sognare tradimento interpretazioni

Per il sognatore, se rimasto particolarmente turbato da questo momento onirico, sicuramente non ricorderà con piacere i dettagli del sogno, però, ricordiamo, che sono fondamentali per avere un’interpretazione corretta.

Sognare di essere traditi: con molta probbailità il sogno indica una scarsa autostima del sognatore in relazione al rapporto di coppia. Forse, non vi sentite all’altezza del vostro partner e avete paura che possa interessarsi a un’altra persona. E’ anche importante, nell’interpretazione, ricordarsi con chi venite traditi. Se si tratta di una persona che conoscete, con molta probabilità, provate troppa ammirazione per quella persona e vorreste essere come lei nella vita. Oppure, sognare un tradimento può indicare un’eccessiva gelosia da parte del sognatore. infine, questo sognare di essere lasciati da soli, può indicare la preoccupazione di venire abbandonati.

è classico di chi vuole molto bene al proprio partner ma sente comunque il desiderio di vivere una certa libertà sessuale che forse non trova con lui. Sognare di essere scoperti mentre si tradisce: il sognatore è particolarmente sensibile e questo sogno può indicare un senso di colpa latente verso il proprio partner. Non si tratta di omissioni gravi, ma in ogni caso non vivete serenamente questa mancanza di sincerità.

Numeri

Il numero da giocare per il lotto ed altre estrazioni secondo la cabala o la smorfia è il numero 8 per chi subisce il tradimento e il numero 5 per chi tradisce.