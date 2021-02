Sognare vermi: cosa significa, interpretazione esatta e numeri

L’interpretazione dei sogni è da sempre oggetto di studio e di tradizioni, e per quanto riguarda il sognare i vermi, sono stati attribuiti diversi significati.

I vermi sono naturalmente collegati a sensazioni spiacevoli, trovandosi spesso in tessuti in decomposizione o ammuffiti, scatenando reazioni di disgusto e rifiuto. Il significato del verme può riferirsi sia alle persone che ci sembrano “viscide”, sia a noi stessi, quando per esempio andiamo contro i nostri principi e valori, o se quello che stiamo vivendo ci fa sentire impotenti e ci costringe a strisciare metaforicamente.

Significato

Le interpretazioni del significato del sognare vermi sono molteplici e quasi tutte poco piacevoli, proprio per il loro ruolo in natura e per la loro accezione negativa associata a determinati comportamenti sociali. Nei sogni, però, queste concezioni ancestrali si combinano al nostro vissuto e a quello che il nostro inconscio cerca di comunicarci. Ecco quindi i principali significati del sognare i vermi:

Situazioni spiacevoli dalle quali vorremmo uscire o in cui faremmo meglio a prestare attenzione a chi abbiamo vicino: presto qualcuno ci ingannerà;

Debolezza, servilismo, sensazione di "viscido" applicata a persone con cui abbiamo a che fare;

Rifiuto in amore, scarsa autostima;

Se il sognatore è uomo , simboleggiano vigore sessuale; se è donna , l’arrivo del momento propizio per procreare o per cercare nuovi partner sessuali;

Qualcosa che ci lacera dall'interno , così come i vermi nascono e si nutrono delle interiora;

Morte , in quanto i vermi compaiono generalmente sulle carcasse;

Debolezza, vulnerabilità e stanchezza , sia mentale che fisica, di portare avanti situazioni insoddisfacenti o che ci impongono un comportamento che non vogliamo accettare o che non ci appartiene;

Se la persona che si ritrova a sognare vermi è incinta , il significato può collegarsi all'idea della nascita;

, il significato può collegarsi all’idea della nascita; Sognare vermi può avere un senso più ampio di ciclo vitale e di trasformazione: dallo stato larvale si evolve fino a diventare verme. In quest’ottica, simboleggia anche la rinascita e la vita dopo la morte, in quanto i vermi si generano dalle carcasse;

Il verme può anche rappresentare il vigore maschile, quale simbolo sessuale maschile.

Sognare vermi bianchi e altri tipi di vermi

Anche il ruolo e le caratteristiche dei vermi nei sogni influiscono nella loro interpretazione:

schiacciare un verme in sogno può significare rivalsa e liberazione da qualcosa che ci opprime;

Sognare vermi viscidi indica che probabilmente affronterete problemi facilmente risolvibili, mentre sognare vermi pelosi che questi problemi peggioreranno se non intervenite tempestivamente;

indica che probabilmente affronterete problemi facilmente risolvibili, mentre che questi problemi peggioreranno se non intervenite tempestivamente; Se ci capita di sognare vermi bianchi , invece, forse questi animali incarnano le nostre idee e aspirazioni che ancora non hanno trovato una forma e che sono in attesa di evolvere;

sognare di mangiare vermi rappresenta la forzatura di andare contro la nostra natura e la nostra volontà, mentre vomitare vermi simboleggia la liberazione da una sofferenza o preoccupazione;

essere ricoperti di vermi è la rappresentazione inconscia del senso di limitazione;

è la rappresentazione inconscia del senso di limitazione; sognare vermi enormi suggerisce che forse stiamo ingigantendo i nostri problemi;

suggerisce che forse stiamo ingigantendo i nostri problemi; quando sogniamo la testa piena di vermi siamo razionalmente preoccupati, mentre un verme sotto pelle (o più vermi) rappresenta un fastidio da cui non riusciamo a liberarci;

quando i vermi nei sogni si trovano nel cibo , simboleggiano la mortificazione dei nostri desideri; nel letto , se il problema gira attorno alla sfera sessuale. Se invece si sognano vermi bianchi in casa (o di altri colori), è il momento di sgombrare la mente da preoccupazioni e la vita da persone inopportune per fare spazio al nostro benessere.

, simboleggiano la mortificazione dei nostri desideri; , se il problema gira attorno alla sfera sessuale. Se invece si sognano (o di altri colori), è il momento di sgombrare la mente da preoccupazioni e la vita da persone inopportune per fare spazio al nostro benessere. Sognare vermi neri nel water o nei rubinetti indica che c’è qualcosa da cui vorremmo purificarci e che stiamo lottando per liberarci.

Sognare vermi: i numeri della smorfia

I vermi nella smorfia napoletana sono rappresentati dal numero 60, altrimenti: