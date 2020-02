Soleil Sorgè e il tradimento di Jeremias Rodriguez prima dell’addio: «A voi tutta la verità»

Dopo settimane settimane dove di certo non sono mancati i gossip, Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez, hanno annunciato di aver concluso definitivamente la loro storia, nata nel corso della trasmissione dell’Isola dei Famosi.

Sulla motivazione della separazione è stato mistero fino a quando la ragazza, che per prima ha reso noto l’addio, non ha voluto parlare di “lupo che non perde i “vizi”: “Un capitolo chiuso. Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti – ha rivelato in un’intervista a “Rivelo”, condotto da Lorella Boccia – te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde”.

In tanti hanno pensato che Soleil, pronta a partecipare a Pechino express assieme alla madre, stesse velatamente parlando di tradimento, ma pare che le cose non siano andate proprio in questo modo:

“Non c’è stato alcun tradimento – ha voluto spiegare passo per passo la ragazza a “Nuovo Tv – è finita per incompatibilità tra noi due. La relazione è stata troncata da me, ma anche Jeremias era d’accordo”.

Ora comunque Sorgè non è delusa dai sentimenti e sta cercando un uomo che la ami per quello che è: “Non smetterò mai di credere nell’amore, nonostante le storie che mi hanno delusa. Aspetto e spero”.

