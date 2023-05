Solo Valentino ha un orologio del genere｜Costoso, ma molto elegante.

Conosciuto in tutto il mondo per il suo Rosso Valentino, aveva bisogno di un orologio all’altezza.

90 anni nella pienezza del tempo. Ma Valentino Garavani, conosciuto semplicemente come Valentino, rimane uno degli stilisti più ricercati al mondo e un ambasciatore dell’eleganza made in Italy sul pianeta. Non deve sorprendere, quindi, che porti al polso orologi molto costosi. Ed è così chic e glamour. Una festa per gli occhi!

Valentino produce abbigliamento di alta moda, accessori, profumi e prêt-à-porter per uomo e donna. Oggi il marchio rimane un simbolo dell’eleganza e della raffinatezza Made in Italy sulla scena internazionale. L’impero di Valentino ha fatto molta strada, dato che ha subito dimostrato la sua passione per la moda nella sua nativa Vogela.

Ma, naturalmente, si specializza nella moda: dopo essersi fatto notare in importanti concorsi negli anni Cinquanta, si trasferisce a Parigi per entrare nella casa di moda di Jean Desses e nell’atelier di Guy Laroche. Nel 1957 fonda Valentino con diversi soci, tra cui il padre. Dopo alcune difficoltà iniziali, nel 1959 apre il suo atelier in Via Condotti a Roma.

Nel 1962, Valentino presenta la sua prima collezione a Pitti Moda a Firenze e diventa rapidamente uno dei couturier più richiesti al mondo. Il successivo processo che ha portato lo stilista a diventare un gigante globale è, ovviamente, una storia lunga e famosa. Alcune delle più importanti top model della storia hanno sfilato per lui. Il Rosso Valentino è una speciale tonalità di rosso creata da Valentino e utilizzata, di norma, solo su alcuni dei suoi abiti.

Gli orologi di Valentino

In altre parole, come può una star della moda non portare un orologio al polso? Indossa un Jacob&Co. Royal. Si tratta di uno dei marchi di orologi più famosi al mondo. È un’azienda americana di gioielli e orologi fondata nel 1986 dal designer di diamanti Jacob Arabo. La sua boutique di punta e la sede centrale si trovano a Manhattan, New York.

Valentino, quindi, non poteva che scegliere il meglio del mercato. Infatti, i suoi orologi sono incastonati in modo invisibile con 344 diamanti taglio baguette in una cassa in oro rosa e un diamante taglio rosa nella cassa, abbinati a un bracciale di diamanti taglio baguette.

L’orologio al polso di Valentino è limitato a 18 pezzi, con un prezzo di 1.000.000,00 USD. È un orologio degno del maestro della moda mondiale.