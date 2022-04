Sonia Bergamasco, chi è? Figlie, marito, instagram, film, dove vive

Sonia Bergamasco è un’attrice, nata a Milano nel 1966, e rappresenta uno dei personaggi più versatili e poliedrici del cinema e del teatro italiano, impegnata tra l’altro nella musica e nella poesia.

Diplomata al conservatorio Verdi di Milano in pianoforte, successivamente studia recitazione al Piccolo Teatro, fondato dal grande Giorgio Strehler, dove ha modo di studiare e diplomarsi, debutta proprio con due opere dirette del maestro, Arlecchino servitore di due padroni e Faust.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con i grandi del teatro e del cinema, confrontandosi con le opere di Carmelo Bene, Bernardo Bertolucci, Silvio Soldini, Liliana Cavani e Marco Tullio Giordana tra i tanti.

Vita privata

Sonia Bergamasco è sposata dal 2000 con l’attore Fabrizio Gifuni, con il quale ha recitato nel film La meglio gioventù; dal loro matrimonio sono nate le due figlie, Valeria e Maria.

Volto noto della di cinema, tv e teatro ma nella vita privata ha sempre privilegiato un profilo basso, lontano dai riflettori.

Molto legata alla città natale, per amore del marito e per esigenze di lavoro ha deciso di trasferirsi a Roma.

Carriera

Come detto, artista poliedrica, musicista e poetessa, Sonia Bergamasco vanta anche tanti successi sia a teatro, dove ha lavorato anche come regista, che al cinema ed in tv, raccogliendo consensi di pubblico e critica, come testimoniano i prestigiosi previ vinti.

A teatro, dicevamo, ha lavorato con Strehler e Bene, ma anche con Ostermeier e Terzopoulos, esperienze che le consentiranno più tardi di scrivere racconti e dirigere opere proprie o adattamenti, come nel caso de L’uomo seme di Violette Ailhaud o Louise e Renée di Balzac. In scena ha portato anche il Riccardo II, Antigone e Macbeth.

Nel 2019 cura la regia dell’opera lirica Nozze di Figaro, di Mozart, in scena al teatro dell’Opera di Firenze.

I primi successi a teatro, le valgono la popolarità necessaria ad approdare sul grande schermo; nel 1994 lavora in D’estate con Silvio Soldini, nel 2001 con Bertolucci recita in L’amore probabilmente. Il grande successo arriva con La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, nel 2003. La carriera prosegue sempre all’insegna della collaborazione con grandi registi, fino al ruolo in Quo Vado?, film campione di incassi, dove recita accanto a Checco Zalone, che l’ha definitivamente consacrata come volto noto. Altri successi di pubblico arrivano con Come un gatto in tangenziale del 2017 e il seguito, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto del 2021.

Altrettanto proficua la carriera sul piccolo schermo; Sonia Bergamasco, infatti, dopo alcuni adattamenti teatrali per la tv, lavora nella miniserie Quo Vadis, baby? e, soprattutto, interpreta Livia nella fiction cult Il Commissario Montalbano, accanto a Luca Zingaretti.

Nella sua carriera, l’attrice vanta diverse candidature al premio Nastro d’Argento, che vince come protagonista de La meglio gioventù, due candidature ai David di Donatello, il premio Giffoni Festival ma anche il Premio Flaiano e Premio Eleonora Duse e il premio Roma Fiction Festival