Sonia Bruganelli: chi è la moglie di Paolo Bonolis? Età, figli, carriera

Sonia Bruganelli è un nome sicuramente noto visto che parliamo della famosa “Sonia”, la seconda moglie del conduttore Paolo Bonolis. Ma, in realtà, la Bruganelli è un’imprenditrice di successo, che si muove nel mondo della televisione e della moda. Oltre ad aver creato una linea di abbigliamento per bambini, ha fondato un’agenzia di casting e provini dove selezione alcune delle presenze nelle trasmissioni tv dove c’è il marito, e conduce un programma dal titolo “I Libri di Sonia” per SDL.TV. La Bruganelli e Bonolis hanno 13 anni di differenza, ma questo sembra non aver assolutamente influenzato il loro legame. Sono legati, ormai, dal 1997, dopo essersi conosciuti nel corso della trasmissione “Tira e Molla”, la coppia ha 3 figli: Silvia (2003), Davide (2005) e Adele Virginia (2009). Che vanno a unirsi ai due figli che Bonolis ha avuto dalla sua prima moglie, Diane Zoeller, Stefano e Martina.

Chi è Sonia Bruganelli

Nome: Sonia

Cognome: Bruganelli

Data di nascita: 20 Febbraio 1974

Età: 47 anni

Segno Zodiacale: Pesci

Luogo di nascita: Roma

Professione: imprenditrice

Profilo Instagram Ufficiale: @soniabrugi

Biografia

Sonia Bruganelli è nata a Roma il20 febbraio del 1974. Con una grande passione per la moda, Sonia inizia la sua carriera come modella. Sonia si è laureata in Scienze della Comunicazione, dove si è specializzata in marketing televisivo. Di Sonia, prima dell’inizio della sua relazione con il famoso conduttore, non sappiamo molto. Sonia e Bonolis sono legati sentimentalmente dal 1997, e nonostante la differenza di età di 13 anni, la loro storia è sempre andata a gonfie vele. La relazione ha portato alla nascita di tre figli: Silvia (2003), Davide (2005) e Adele Virginia (2009). La famiglia è unita e allargata perché con loro ci sono anche gli altri due figli (Stefano e Martina) avuti da Bonolis nella precedente relazione. Ricordiamo che la loro primogenita, Silvia, è nata con un problema cardiaco e la coppia ha affrontato con grande coraggio la situazione. Ora, che Silvia ha raggiunto la maggiore età, tutto sembra risolto.

Carriera

Bonolis e la Bruganelli sono una coppia non solo nella vita privata ma anche sul lavoro, molto spesso collaborano insieme in alcuni progetti tv. Sonia, infatti, gestisce un’agenzia di casting per scegliere chi affiancare al presentatore. Sembrerebbe che la scelta della madre natura Paola di Benedetto sia proprio opera sua. Sonia, inoltre, da sempre appassionata di moda, ha fondato anche alcune linee di abbigliamentoper bambini tra cui la più famosa “Adele Virgy”. La carriera di Sonia non si ferma qui. L’abbiamo anche vista spesso come opinionista in diversi programmi televisivi. Sonia ha anche scritto un libro.

Sonia Bruganelli figlia malata

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, come hanno loro stesso dichiarato, hanno una figlia, Silvia, che sin dalla nascita ha presentato alcuni problemi di salute. La loro primogenita è affetta da cardiopatia e disabilità motoria. Silvia adesso ha 18 anni e, superati alcuni problemi di salute, vive la sua vita serenamente, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Fidanzati dal 1997, i due si sono sposati nel 2002. La coppia ha 3 figli: Silvia (2003), Davide (2005) e Adele Virginia (2009). Una famigliamolto unita, anche molto legata agli altri due figli del conduttore, Stefano e Martina, avuti dalla sua relazione precedente.