Sonia Bruganelli: il selfie in compagnia ha scatenato i follower

Sonia Bruganelli ha commesso un passo falso: uno scatto postato su Instagram ha scatenato le critiche dei follower. La foto ritrae lei con Alessandro Boero e Claudia Ruggeri, cognata di Sonia e Paolo Bonolis. Ciò che ha turbato i fan è che nessuno indossava la mascherina e non stavano rispettando il distanziamento sociale.

Un commento davvero pungente è arrivato da una follower: “Alla prossima quarantena mi faccio più furba: non rinuncio alla tata e alla collaboratrice domestica così posso dedicarmi allo smart working e magari con amici e parenti per casa, per non soffrire di solitudine”. A questo punto però Sonia non poteva più stare in silenzio e ha replicato senza peli sulla lingua.

“Ecco, speriamo solo che non ce ne sia un’altra. Io non me lo augurerei solo per avere la tata a casa”. Poi aggiunge: “Se siamo tutti negativi e siamo parenti e ci siamo rivisti oggi dopo aver avuto i risultati ed essere stati in “sessantena” come dovremmo prenderci il virus?”, ha concluso.

L’immagine ad alcuni fan e follower è piaciuta, e hanno mostrato il proprio apprezzamento per un momento di unione familiare e di cordialità: “Gli amici sono la famiglia che ti scegli”. Ma, allo stesso, altri utenti non hanno nascosto la propria rabbia per quanto visto, costringendo anche la stessa Bruganelli ad una spiegazione.

Ma non è la prima volta che Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, viene criticata fortemente. È spesso presa di mira per il suo continuo ostentamento del suo stile di vita. Un altro episodio recente è quando è stata travolta da una marea di critiche in seguito alla condivisione di una foto all’uscita di un supermercato.

Questa volta aveva postato su Instagram uno scatto in macchina, mentre era in fila sotto la pioggia per fare la spesa. Ma i dettagli non sfuggono mai ai follower più attenti. Nell’immagine, la moglie di Bonolis indossa un paio di guanti monouso azzurri. “Non mettere la mano con il guanto vicino alla bocca”. E ancora: “Le mani vicino alla bocca? No”. Dato che Sonia aveva, sì, i guanti, ma erano troppo vicini alla bocca.

