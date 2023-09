Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati, la verità

Nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci sulla possibile rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che sembravano davvero essere arrivati alla fine della loro relazione. La ragazza aveva ammesso di non vivere un momento particolarmente facile col suo fidanzato anche se poi era arrivata la smentita grazie a un post con dedica d’amore dello stesso dj. Nonostante questo in molti hanno pensato che la loro storia fosse davvero arrivata al capolinea.

Negli ultimi periodi alcuni hanno sottolineato la rarissima assenza dei due personaggi insieme sui social network, cosa che ha creato un po’ di maretta fino alla notizia che la madre di lei avrebbe bloccato su Instagram proprio Alessandro. La situazione non sembra essere molto chiara, ma pare che tutto si sia incrinato quando la Codegoni ha deciso di partecipare a Pechino Express partendo con Antonella Fioredelisi. L’uomo non avrebbe gradito di non essere stato informato con largo anticipo della situazione dimostrando di essere preoccupato per la bambina perché rimasta troppo tempo senza la mamma.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la verità sulla presunta rottura

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sarebbero dunque scontrati per l’ipotesi di vedere la ragazza a Pechino Express, tanto che questa avrebbe ritirato la decisione di partire. Una scelta che ha lasciato tutti senza parole e che ha portato gli hater a scatenarsi contro Basciano stesso.

Sulla madre che avrebbe bloccato il ragazzo lei spiega su Twitter: “Vi ricordo che anche la persona interessata può direttamente togliere un follower di una persona che non le fa piacere vi segua. Non per forza deve essere l’altra persona a smettere. Mia mamma non ha smesso di seguire nessuno, ha 47 anni e non 12″. Sarà interessante vedere quello che accadrà ma la situazione rimane piena di punti di domanda.