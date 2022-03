Sorana Cîrstea, all’ottavo turno a Indian Wells dopo aver vinto 12 partite di fila – Possibile duello con Simona Halep

Sorana Cirstea si è qualificata lunedì alle finali del torneo di categoria “WTA 1.000” di Indian Wells, dopo aver sconfitto la russa Anna Kalinskaya (90 WTA, fortunata perdente).

Sorana CirsteaFoto: Maksim Konstantinov / Immagine SOPA / Editoriale Shutterstock / Profimedia

27° nella classifica mondiale, Sorana ha vinto dopo due ore e 18 minuti di gioco, segnando 5-7, 6-1, 6-0.

Sapere:

La qualificazione all’ottavo round, ottenuta per la prima volta in carriera ad Indian Wells da Sorana Cirstea (31 anni), viene premiata con un premio di 94.575 dollari e 120 punti nella classifica WTA.

Nella fase successiva, Cirstea potrebbe affrontare Simona Halep (26 WTA e favorita 24), che gioca, dopo le 03:00, con l’americana Cori Gauff (17 WTA e favorita 16). La partita è trasmessa in formato LiveTEXT su HotNews.ro.

La partita tra Sorana Cirstea e Anna Kalinskaya

La partita tra i due giocatori è stata giocata in condizioni difficili, in un clima sudamericano creato sulla vicina arena, la numero 5, dai tifosi dell’argentino Diego Schwartzman, che ha giocato contro il finalista Emil Ruusuvuori. Il guerriero creato sul campo 5 ha sovrapposto i punti giocati sul campo 6. Entrambi i giocatori si sono lamentati di non riuscire a concentrarsi a causa del rumore.

Perché Sorana Cîrstea è stato il primo a raggiungere il calcio d’angolo, ma il suo colpo di testa è stato bloccato dal portiere. Per questo la rumena ha litigato con l’arbitro, poi con il suo allenatore, Adrian Cruciat. Riuscì ad annullare il break ball, ma, nervosamente, in seguito perse la partita e le due successive.

Set sono stato equilibrato fino alla fine. Sul 2-2 le due atlete si sono scambiate le pause, ma il finale è stato condizionato dall’uscita nervosa di Sorana, che si è piegato, segnando 5-7, dopo 62 minuti di gioco.

Kalinskaya ha iniziato il secondo set con un break, ma poi, dopo un nuovo incontro con Crivoi, Sorana Cirstea ha preso il controllo della partita e, con un’ottima evoluzione, da 5-7, 0-1, ha vinto 12 partite di fila , a condizioni speciali, tuttavia.

Un momento importante è arrivato sul punteggio di 4-1, quando la rumena è riuscita a liberarsi in due pause di vantaggio, nonostante l’avversario abbia commesso sei doppi errori. Entrambi i giocatori, infatti, hanno commesso un grave errore e, inoltre, la russa si è infortunata alla schiena nel secondo set e ha giocato nel modo più economico possibile, colpendo ogni volta con decisione per accorciare i punti.

In queste condizioni, Cirstea pareggia in set, 6-1, dopo un’ora e 44 minuti, per poi segnare velocemente il 3-0 nel decisivo, punteggio per il quale il russo chiede il timeout medico. La pausa e l’assistenza ricevuta non hanno aiutato l’atleta russo, che non ha messo sul tavolo nessun range, cedendo 0-6, scrive News.ro..

Il percorso virtuale di Sorana Cîrstea

Round I – Ciao

Round II – 6-4, 7-5 contro Ajla Tomjlanovic

Round III – 5-7, 6-1, 6-0 contro Anna Kalinskaya

Optimi – Simona Halep / Cori Gauff

Sferturi – Petra Martic / Liudmila Samsonova

Semifinali – Iga Swiatek / Angelique Kerber / Madison Keys

Finale – Paula Badosa / Anett Kontaveit / Maria Sakkari.

Indian Wells fa parte della categoria WTA 1000, si svolge dal 9 al 20 marzo su hard e ha un montepremi totale di $ 8.369.455. La campionessa del titolo è Paula Badosa.