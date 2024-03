Spaghetti all’assassina: cosa sono e come si fanno

Un nuovo piatto sta conquistando tutti i social. Instagram, TikTok, Youtube, in ogni dove si trovano video degli spaghetti all’assassina, un primo piatto della cucina pugliese in particolare della città di Bari. Ma di cosa si tratta esattamente? In questo articolo andremo a scoprire di più su questa ricetta, gli ingredienti e come prepararla in casa.

Cosa sono gli spaghetti all’assassina?

Gli spaghetti all’assassina sono un primo piatto storico della cucina barese. Il valore per la città di questo piatto si può accomunare a quello della carbonara per i romani, oppure dei tortellini in brodo per i bolognesi. In realtà però questo particolare piatto non è molto antico, anzi risalirebbe alla seconda metà del ‘900. Secondo alcuni questo piatto sarebbe nato dal ristorante Al Sorso Preferito dove, i titolari, trovarono scritta la ricetta direttamente su un muro della vecchia gestione. Altri invece dicono che sia nata nello stesso posto, ma ideata dal cuoco Enzo Francavilla quando due commensali richiesero un piatto improvvisato e piccante.

Come si fanno gli spaghetti all’assassina

Passando al dunque, per fargli gli spaghetti all’assassina non servono particolari ingredienti ricercati. Il piatto infatti nasce come molto semplice, ma la particolarità sta nella sua preparazione e nella sua cottura. Per cucinare questo piatto avrete bisogno innanzitutto di una padella di acciaio molto larga, così da contenere gli spaghetti, e poi i seguenti ingredienti:

400 grammi di spaghetti

400 grammi salsa di pomodoro

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

1 litro di acqua

12 grammi sale grosso

q.b. peperoncino secco

q.b. peperoncino fresco

3 spicchi d’aglio

olio extravergine di oliva

Ora seguite questo procedimento:

Mettete in un pentolino il litro d’acqua con il concentrato di pomodoro e 100 grammi di salsa e mescolate;

Mettete il pentolino sul fuoco e portate a ebollizione, poi salate e fate cuocere per 5 minuti, creando il vostro brodo.

Nella padella di ferro mettete abbondante olio evo e aggiunte aglio e peperoncino;

Fate imbiondire l’aglio e aggiungete poi la salsa di pomodoro rimanente;

Fate restringere per qualche minuto e unite gli spaghetti a crudo.

A questo punto dovrete solo rosolare e abbrustolire gli spaghetti su entrambi i lati e aggiungere poi il brodo per risottare la pasta, fino al termine della cottura