SPID, ecco cos’è l’identità digitale

Ormai è arrivato da qualche anno lo SPID, ma non tutti ancora ce l’hanno. Eppure è ormai fondamentale per entrare nei siti degli enti pubblici, per esempio nella sezione inps servizi per il cittadino

L’acronimo significa Sistema Pubblico di Identità Digitale. Ma di cosa si tratta? Il sistema prevede una piattaforma in grado di creare un pin digitale personale, che può essere utilizzato per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione. Proprio qui sta la novità: un pin unico che dà la possibilità di accedere ad ogni servizio direttamente da casa, in tutta comodità e sicurezza.

Spid Poste, come ottenerlo

Ci sono ormai tantissime piattaforme che offrono lo Spid. Ma probabilmente il servizio più usato è quello fornito dalle Poste. La richiesta richiesta spid può essere fatta direttamente sul portale, registrandosi e poi entrando in “poste italiane accedi”.

Ma come si fa ad ottenere l’identità SPID? Bisogna collegarsi alla pagina poste.it accedi e fornire tutti i propri dati anagrafici, vale a dire nome, cognome, il sesso, la data di nascita ed il luogo, il codice fiscale, il numero di telefono, l’indirizzo mail, gli estremi della carta d’identità. Insomma, un vero e proprio portafoglio virtuale che identifica ogni cittadino in maniera univoca.

Per la registrazione Spid servirà anche una fase di autenticazione Spid, ovvero l’identificazione della persona che lo richiede. A volte è fatta online; se no bisgnerà recarsi all’ufficio postale su appuntamento. Si avrà così accesso alle proprie credenziali.

Credenziali significato

E’ un’altra di quelle parole entrare nel linguaggio comune da quando si naviga sui siti. Le credenziali dii accesso sono le parole da inserire per poter entrare nel sito di riferimento. Ci sono l’id, abbreviazione di identificativo, ovvero il proprio nome, e la password. Questa va conservata con attenzione, e cambiata ogni 6 mesi (lo richiede il portale in automatico).

A cosa serve lo Spid

come detto, lo Spid è l’identità digitale; ovvero assicura che chi si colleghi al sito sia davvero la persona interessata, come se fosse riconosciuta tramite doocumento dall’impiato allo sportello. E’ per questo che si può usare anche per accedere al proprio fascicolo sul portale Agenzie Entrate. Quindi, se dovete accedere ai servizi Inps, per esempio, dovete andare all’inidirizzo www.inps.it servizi per il cittadino ed entrare con Spid, accedendo alla sezione “autenticazione Inps”.

Lo SPID una volta attuato potrà sostituire ogni servizio online: si potrà prenotare una visita, controllare la posizione INPS, e via dicendo. Con una sola password che è un solo account, evitando di recarsi in posta o all’INAIL, insomma velocizzando e snellendo il servizio della Pubblica Amministrazione.

Sicurezza e privacy

Lo SPID è sufficientemente sicuro? Posto che permette l’accesso ad informazioni molto personali, lo SPID è pensato come un sistema molto sicuro. Per questo la sua sicurezza agisce su ben tre livelli. L’utente viene dotato di user e password, che deve essere cambiata almeno due volte all’anno. In secondo luogo c’è la possibilità, a titolo gratuito, di richiedere un codice temporaneo per ogni accesso, da farsi recapitare via SMS. Infine l’ultimo livello prevede che l’utente possa avere anche una smart card per l’accesso; quest’ultima possibilità però non è ancora attiva.