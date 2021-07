Spirulina: benefici, fit, dimagrante, a cosa serve, recensioni

Cos è la spirulina e spirulina proprietà: cosa c è da sapere

Ci sono elementi in natura che stimolano la curiosità degli utenti per i benefici che possono comportare a seguito della loro assunzione, soprattutto per le innegabili qualità. Tra queste possiamo annoverare l’ alga spirulina, di dimensioni ristrette e dalla forma decisamente allungata che comunque non supera in natura il mezzo millimetro di lunghezza. Le “alghe spirulina” sono diffuse nelle acque salmastre ma privilegiano le zone tropicali in virtù del PH alcalino idrico di cui sono molto ricche. Ricordiamo che la spirulina rientra nella categoria delle cosiddette “alghe azzurre”. Tuttavia risultano verdi in virtù della presenza della clorofilla che copre il suo colore primario. Ricordiamo tra le sue varie proprietà la ricchezza di proteine e amminoacidi.

Alga spirulina benefici per gli utenti

Nella spirulina si rileva una grande quantità di omega 6 , ossia un ingrediente essenziale che bilanciato con l’ omega 3 riesce a tenere sotto controllo il colesterolo e la pressione arteriosa. Il perfetto bilancio tra questi due ingredienti può essere studiato e consigliato dal nutrizionista nello stilare una specifica dieta per i soggetti interessati.

Alga spirulina opinioni mediche

In campo medico le opinioni sono piuttosto contrastanti. Vengono individuate due diverse correnti di pensiero; una a favore della spirulina, l’ altra decisamente contraria. Quella a favore dell’ utilizzo dell’ “alga azzurra” ne sostiene l ‘ importanza per le vitamine che in essa si trovano a seguito dei recenti studi. Tra le proteine presenti ricordiamo il tocoferolo e molte vitamine del gruppo B che forniscono ottimi benefici corporei. E’ notevole inoltre anche il contenuto di iodio, elemento tipico delle alghe marine. Ma , abbiamo detto, vi è un ‘ altra corrente di pensiero che contrasta e mette in discussione gli studi fatti. Gli “oppositori” sostengono che la spirulina non apporta ciaconobalamina, bensì un’ altra forma ,biologicamente non attiva, di vitamina B12. In altre parole la spirulina, secondo gli studi dell’ American Dietetic Assocition, non deve essere considerata come come “elemento fondamentale” per colmare la mancanza della vitamina B12. Opinioni contrastanti che però non escludono le proprietà e i benefici della stessa. Ma non sono pochi i medici che approvano il pensiero della “spirulina inutile”.

La spirulina e le sue proprietà terapeutiche

Dobbiamo ricordare che le vitamine, tante, che sono presenti nella spirulina attribuiscono a quest’ ultima qualità antiossidanti che riescono a proteggere il corpo umano dai “radicali liberi” e dai loro effetti deleteri che producono sull’ organismo. Tra questi ricordiamo l’ invecchiamento precoce dei tessuti, varie malattie neurodegenerative e alcune forme tumorali. Ovviamente sarà compito del medico stabilire il giusto dosaggio per provvedere ad una efficace opera di prevenzione e di contrasto.

La presenza nel mondo dello sport di una sorta di “spirulina fit”

Dobbiamo sottolineare che integratori a base di spirulina sono molto in voga tra gli sportivi, soprattutto tra quelli che cercano di raggiungere in maniera piuttosto veloce il cosiddetto “peso forma”. Tutto questo è possibile per l’ alta concentrazione di vitamine e minerali che aiutano gli utenti a bruciare i grassi in eccesso. Inoltre il considerevole contenuto proteico e le grandi proprietà nutrizionali la rendono un alimento ricercato dai soggetti che non assumono quantità equilibrate di amminoacidi e che sono caratterizzati da una alimentazione carente. Possiamo quindi affermare che i benefici di questa alga marina e dei suoi derivati superano abbondantemente i dubbi , guadagnandosi l’ appellativo di “alimento del futuro”.