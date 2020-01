Spopola sui social la profezia sulla guerra

La profezia di Nostradamus

I timori per una crisi (finora sventata) fra Iran e USA e addirittura per lo scoppio della terza guerra mondiale, sarebbero nutriti anche da una presunta profezia di Nostradamus che riguarderebbe proprio la possibilità dello scoppio di un enorme conflitto.

La profezia parla di una guerra che causerà perdite molto importanti, e che “la pace nasca dalle ceneri della distruzione, [anche se] pochi lo apprezzeranno”. La causa dello scoppio della guerra? Secondo la profezia, l’estremismo religioso, che molti vedono negli attentati terroristici.

loading...

Ma la profezia, che ovviamente è molto vaga, non spiega altro. In molte persone si sono apprestate a condividere questa presunta profezia di Nostradamus spiegando i loro timori per lo scoppio di un conflitto di grandi proporzioni.

Sui social la paura

I social spesso amplificano le sensazioni di paura e fanno dare sfogo a grossi timori. Ad esempio, uno degli hasthag più in voga è proprio #guerra, sui social.

Frasi come ‘Con la violenza puoi uccidere colui che odi ma non uccidi l’odio’ son state condivide. Ma anche le parole del Papa: “Per fare la pace ci vuole coraggio molto di più che per fare la guerra”. Utenti che scrivono di essere preoccupati, “Preoccupata per i bambini che, forse, giocheranno tra le macerie delle loro case. Preoccupata per un mondo che smetterà di crescere. Dispiaciuta per la terra che, ancora una volta, berrà il sangue dei suoi abitanti”.

Commenti

commenti