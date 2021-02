Sposi oggi: online la fiera dedicata al wedding

Sposi oggi, arriva in Italia la mostra dedicata al wedding

Il 27 e 28 febbraio 2021 non perdetevi Sposi oggi, la più grande fiera online dedicata al wedding. Data l’emergenza sanitaria, purtroppo, l’evento si svolgerà in streaming, invece che a Verona – in presenza – come di consueto.

La mostra è un’ottima occasione per le coppie prossime al matrimonio, per aiutarli a organizzare al meglio uno dei giorni più magici, soprattutto in un periodo come questo in cui servono soluzioni pratiche e veloci. Il progetto, curato dal team del noto organizzatore di eventi Enrico Lombardi, in collaborazione con LGC Web Agency, prevede uno spazio digitale in cui diversi espositori potranno interagire con i clienti, che consiglieranno loro gli elementi necessari per dare vita al matrimonio perfetto. Dalla location, al ristorante, alla musica, alle decorazioni, fino alla luna di miele.

La partecipazione alla fiera online prevede un’iscrizione gratuita tramite il sito www.sposi-oggi.com.

In una nota, Enrico Lombardi ha commentato così la manifestazione:

Una due giorni assolutamente da non perdere. Tutta la filiera del wedding ha subito un pesante rallentamento per via della situazione Covid, ma noi vogliamo continuare ad offrire i nostri servizi per dare l’opportunità alla coppie di vivere il proprio matrimonio da sogno, potendo contare tra l’altro su un bonus governativo per rientrare delle spese.

Ricordiamo che la pandemia di Covid-19 ha costretto molti a dover riprogrammare il proprio matrimonio da cima a fondo, se non addirittura ad annullarlo completamente. Questa mostra potrebbe essere la soluzione perfetta per chi si sente scoraggiato o ha carenza di idee per far sì che, nonostante l’emergenza sanitaria, il proprio matrimonio – a dispetto delle mascherina – rimanga uno dei giorni più speciali.

Non scoraggiatevi, quindi, e seguite la fiera per scoprire quali potrebbero essere le idee proposte più adatte a voi. Potreste finalmente trovare quello che stavate cercando finora!