Squid Game 2 quando esce? Trailer, cast, data di uscita

Squid Game 2, cosa si sa della nuova stagione del fenomeno internazionale coreano, diventato lo show più guardato di sempre su Netflix? Dopo una stagione 1 con ascolti e recensioni molto positive ed un altissimo livello di incassi. Un successione su scala mondiale, che ha coinvolto tutti i paesi del mondo con uno streaming disponibile. La conferma di una stagione 2 è avvenuta già qualche tempo fa, così come anche una piccola serie di news e teaser che preannunciavano l’arrivo del sequel.

Di cosa si parlerà nella stagione 2 di questo show horror e dall’altissima tensione? Gli spettatori non riescono ad immaginare quali terribili prove verranno fuori dalla nuova stagione, ma immaginano che alcuni protagonisti della prima torneranno a farsi tormentare dai giochi da incubo nella seconda. Ma vediamo un po’ cosa si sa di questa adrenalinica ed inquietante serie.

Squid Game 2: data di uscita, trailer

La notizia della stagione 2 è alquanto recente: proviene, infatti, dal giugno 2022 e dallo stesso regista Dong-hyuk. Nello stesso periodo, è arrivata anche la conferma delle tematiche affrontate, spaziando tra le tematiche della solidarietà e del privilegio fino a quelle della parità sociale.

I giochi, uno dei punti di forza e di curiosità dell’intera serie, saranno – secondo le anticipazioni – anche molto migliori rispetto a quelli della prima stagione. Difficile immaginare giochi ancora più crudeli, inquietanti e complessi di quelli ideati durante il primo round dello show. Un mese fa, la produzione di Squid Game ha rilasciato anche un trailer pieno di suspence e con un’atmosfera tutto fuorché serena.

Ma chi cerca la serenità e qualcosa di rassicurante da guardare non può certamente affidarsi a Squid Game per sentirsi meglio. Il trailer, con la sua musichetta conosciuta agli spettatori abituali, mostra la bambola di Squid Game in una sequenza particolarmente claustrofobica e terrificante.

Ma chi sarà a tornare del cast originale? Ci sono poche possibilità di sbagliare, vedendo e costatando quanto facilmente i personaggi della prima serie siano stati fatti fuori uno dopo l’altro. L’unico sopravvissuto, oltre ai “cattivi”, è il protagonista Gi-hun.

Cast completo e prime anticipazioni

Il regista ha confermato che il protagonista nonché unico sopravvissuto della stagione 1 Gi-hun tornerà certamente a coprire un ruolo centrale nella seconda serie. Inoltre, tornerà anche il crudele e misterioso Front Man.

Il destino di uno dei personaggi, però, è rimasto ambiguo: quello di Hwang Jun-ho, interpretato da Wi Ha-joon. Il cast della prima stagione è composto da:

Seong Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae.

Cho Sang-woo, interpretato da Park Hae-soo

Hwang Jun-ho, interpretato da Wi Ha-joon

Kang Sae-byeok, interpretata da Jung Ho-yeon

Oh Il-nam, interpretato da O Yeong-su.

Jang Deok-su, interpretato da Heo Sung-tae.

Abdul Ali, interpretato da Anupam Tripathi

Han Mi-nyeo, interpretata da Kim Joo-ryoung

Byeong-gi, interpretato da Yoo Sung-joo.

Ji-yeong, interpretata da Lee Yoo-mi

Gli spettatori sono davvero in attesa trepidante per l’arrivo di questa nuova serie di avventure, tra sangue, tradimenti, uccisioni, rivelazioni improbabili ed indimenticabili colpi di scena. La data di uscita non è ancora stata confermata in modo assoluto, né esistono particolari anticipazioni riguardanti la trama. Una cosa è certa: ne vedremo delle belle!