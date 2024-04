Stangers Things 5, anticipazioni: quando esce la nuova stagione?

Quando è prevista l’uscita della nuova stagione di Stangers Things? I fan continuano a farsi la stessa domanda. Ecco quali sono le ultime novità.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Non servono parole per spiegare il fenomeno legato a Strangers Things, la serie tv americana di grande successo che da anni sta spopolando nelle televisioni di tutto il mondo. Ebbene, torna al centro dell’attenzione per via della quinta stagione. Quando arriverà in tv?

Partiamo dal presupposto che questa sarà la conclusiva, un epilogo di un racconto cominciato nel 2016, di cui fino ad oggi non ci stava ancora una data cerca di inizio. Interrogati più volte sulla questione, i fratelli Duffer, creatori della serie, hanno finalmente deciso di regalare qualche piccola anticipazione che possa in qualche modo dare qualche speranza.

“Sarebbe come dire: è stato tutto un sogno”, ha detto Matt, uno dei due autori, che ha aggiunto: “Vi assicuro che non è così che finiremo lo show. Sappiamo dove stiamo andando da un po’ e speriamo che il finale soddisfi tutti” queste alcune delle parole di uno dei due creatori che però non si è sbilanciato su una data di uscita ufficiale.

Quindi, la prima cosa certa è che non esiste ancora una data ufficiale di messa in onda della quinta stagione, per avere notizie in merito i fan dovranno pazientare ancora un pò di tempo. Eppure, qualcosa che bolle in pentola esiste eccome. L’idea dei creatori della serie è quella di dare vita ad un finale grandioso.

David Harbour, apparso alla prima teatrale dello spettacolo di Stranger Things, all’interno dell’intervista rilasciata in un podcast ha rivelato come il finale sarà maestoso e commovente, con delle scene che non sono mai state viste nel passato. Sarà per questo motivo che i due fratelli creatori, hanno deciso di alzare la posta in gioco, puntando sempre di più sullo spettacolo e sulla grandiosità, proprio come in parte avevano annunciato di volere fare sui loro social.

Stangers Things: abbiamo una data di inizio riprese

Insomma, non serve altro che attendere per scoprire se gli indizi raccolti fino a questo momento saranno poi confermati, una volta che la serie arrivi nel piccolo schermo. Una cosa è certa, le riprese della quinta stagione sono programmate per il mese prossimo. Un successo che cavalcherà anche l’onda dello spettacolo teatrale Stranger Things: The First Shadow.