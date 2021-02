Stasera in TV: film e programmi di oggi giovedì 11 febbraio 2021

Dopo una giornata di lavoro, non c’è niente di meglio che mettersi sul divano a guardare il proprio film o programma preferito. Se non sapete cosa prevedono oggi i canali in chiaro, ecco una lista che potrebbe facilitarvi la ricerca di qualcosa che vi sappia allietare la serata.

Rai 1 – 21:25

Che Dio ci aiuti: Suor Angela e Primo stanno cercando Vanessa, prima di raccontare a Ermanno le sue origini. Azzurra cerca di far avvicinare Penny a Monica, anche se è coinvolta nella relazione con Emiliano. La cena organizzata da Nico tra lui, Ginevra, Monica ed Emiliano, potrebbe portare a risvolti inaspettati.

Rai 2 – 21:20

Il giustiziere della notte (film): Paul Kersey è un architetto cui alcuni balordi, penetrati nella sua abitazione, uccidono la moglie e violentano la figlia. Nell’animo dell’uomo esplode un furore vendicativo che si rivolge verso chiunque rappresenti un pericolo per la società.

Rai 3 – 21:20

Lui è peggio di me: Marco Giallini e Giorgio Panariello sono pronti ad allietarvi la serata con interviste, monologhi teatrali, sketch ed esibizioni di vario genere. Tra gli ospiti di questa puntata troviamo, Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Paola Turci, Piero Dorfles, Marco Travaglio e Filippo La Mantia.

Rai 4 – 21:23

For Life (serie tv): Un detenuto diventa avvocato, intentando una causa per dei carcerati, mentre si ritrova a combattere per ribaltare la propria condanna a vita per un crimine che non ha mai commesso.

Canale 5 – 21:21

Il Diavolo Veste Prada (film): Miranda giunge a New York dopo essersi laureata e trova lavoro come assistente di Miranda Priestly, l’editrice di una delle più conosciute riviste di moda. Un posto d’oro se non fosse per il carattere del suo capo che sa renderle la vita un inferno.

Italia 1 – 21:20

La pupa e il secchione e viceversa: divertente esperimento che mette a confronto due mondi opposti. Pupe, secchioni e viceversa si trovano a convivere e a competere per il montepremi in palio.

Mediaset 20 – 21:04

L’uomo d’acciaio (film): La genesi di Superman, che giunge sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato. Cresciuto amorevolmente dai coniugi Kent, Superman scopre i propri straordinari poteri durante l’adolescenza e decide di metterli segretamente a servizio del prossimo.

Rete 4 – 21:20

Dritto e rovescio: dibattito di attualità economica e politica insieme ai protagonisti del settore del nostro Paese

TV 8 – 21:30

Escobar – il fascino del male (film): Lo spietato signore della droga Pablo Escobar, istituito il cartello di Medellin, ha ormai un’influenza diretta sulla politica colombiana e corre persino per la presidenza del paese.

Cielo – 21:20

Sniper: Forze speciali (film): Quando la missione per salvare un membro del Congresso degli Stati Uniti rapito dai talebani non va secondo i piani, il cecchino dell’esercito Jake Chandler e il suo partner devono sopravvivere in territorio nemico.

La 7 – 21:20

Piazzapulita: approfondimento di attualità e politica con collegamenti e dibattiti sulla situazione economico-sociale del nostro Paese.