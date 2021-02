Stasera in Tv: film e programmi di oggi martedì 9 febbraio 2021

Ecco tutti i programmi e i film in onda questa sera, mercoledì 9 febbraio 2021. Mettetevi comodi e scegliete il vostro preferito!

Rai 1 – 20:30

Coppa Italia: Juventus Vs Inter

Rai 2 – 21:20

Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino conduce la quinta edizione del comedy show in cui comici e personaggi dello spettacolo affrontano una serie di prove divertenti, improvvisate all’interno di una stanza inclinata di 22°.

Rai 3 – 21:20

Cartabianca: Bianca Berlinguer approfondisce, con ospiti della politica e dello spettacolo, in studio temi di attualità che animano il dibattito sociale nel nostro Paese.

Rai 4 – 21:23

American Animals (film): L’incredibile vicenda di quattro ragazzi che scambiano le loro vite per un film e tentano uno dei più audaci furti d’arte nella storia degli Stati Uniti.

Canale 5 – 21:21

Daydreamer – Le ali del sogno (soap): L’incontro tra Huma e Mihat, organizzato ad hoc per parlare del matrimonio, non dà gli esiti sperati: Huma non accetta che i due ragazzi si sposino e propone una convivenza, scandalizzando Mevkibe e Nihat.

Italia 1 – 21:20

Mamma ho preso il morbillo (film): Costretto a letto con il morbillo, il piccolo Alex è ricercato da una banda supertecnologica che vuole impossessarsi di un chip preziosissimo, finito per sbaglio in un suo giocattolo.

Mediaset 20 – 21:04

Le Belve (film): A Laguna Beach, nel sud della California, due amici, un imprenditore buddista e un ex marine, mettono in piedi la più grande piantagione di marijuana degli Stati Uniti. Oltre all’attività, i due condividono anche l’interesse e l’amore per la bella O e hanno il sostegno di un poliziotto corrotto ma l’impresa è presto messa in discussione dall’interesse dei narcotrafficanti messicani, con a capo la spietata Elena, inseparabile dal suo braccio destro Lado.

Rete 4 – 21:20

Fuori dal coro: Mario Giordano affronta i temi più caldi della politica e i fatti di cronaca italiani.

La 7 – 21:15

Di Martedì: Appuntamento settimanale con i temi della politica italiana e l’attualità

Tv 8 – 21:30

Amore infedele (film): Alice sta per sposarsi con il ragazzo per il quale aveva una cotta al liceo. Ancora non riesce a credere che Joe, così affascinante, ricco e di successo abbia scelto proprio lei, per questo cerca di essere sempre al meglio per lui per poter diventare la donna dei suoi sogni.

Cielo – 21:20

Heartbreakers – Vizio di famiglia (film): La bella, sexy e affascinante Max impalma ricchi bambocci; sua figlia Page li seduce costringendoli a divorzi con risarcimenti cospicui. Il penultimo marito cerca e rintraccia le due mascalzone che tentano di incastrare lo strambo magnate delle sigarette William B. Tensy. Dal canto suo, Page commette l’errore di innamorarsi del classico ragazzo della porta accanto…