Stasera in TV: film e programmi di oggi mercoledì 10 febbraio 2021

Anche stasera, non perdetevi l’appuntamento con tutti i film e i programmi televisivi in onda sui canali in chiaro. Ecco l’elenco completo tra cui scegliere.

Rai 1 – 20:30

Coppa Italia: Atalanta Vs Napoli

Rai 2 – 21:20

La Caserma: Ventuno tra ragazzi e ragazze dai 18 ai 23 anni abbandonano il nido familiare per seguire un duro corso di addestramento militare in una caserma di montagna, a Levico. Senza cellulari, internet e comodità, la “Generazione Z” dovrà misurarsi con sfide, prove ed esercitazioni sotto la guida di istruttori professionisti. Senza tralasciare i momenti dedicati alla memoria storica.

Rai 3 – 21:20

Chi l’ha visto?: la trasmissione dedicata alla ricerca delle persone scomparse, con possibilità del pubblico di intervenire in diretta con le telefonate.

Rai 4 – 21:19

La Isla Minima (film): Spagna, 1980. Due poliziotti di Madrid si recano in un villaggio, circondato da paludi e labirintici canali, per indagare sulla misteriosa scomparsa di due giovani sorelle. Detective esperti, Juan e Pedro scoprono che si potrebbe trattare dell’opera di un serial killer.

Canale 5 – 21:21

L’amore strappato (prima puntata): La vita ordinaria di Rosa e di suo marito Rocco viene sconvolta quando le forze dell’ordine portano via la figlia Arianna. I due ancora ignorano che qualcuno ha denunciato Rocco per abusi nei confronti della bambina. Mentre l’uomo, vittima di una menzogna, si troverà a difendere la propria innocenza, Rosa dovrà decidere se stare dalla parte del marito o schierarsi contro di lui per riavere sua figlia.

Italia 1 – 21:20

The day after tomorrow (film): A causa del riscaldamento globale il clima della terra cambia in modo estremo e repentino provocando una brusca caduta della temperatura oltre che una enorme onda anomala. Disaster movie D.O.C.

Mediaset 20 – 21:04

Rush Hour – Due Mine Vaganti (film): Dopo il rapimento della figlia adolescente, il console cinese a Los Angeles informa l’FBI che per indagare sul caso farà arrivare sul posto l’ispettore Lee, uno dei più abili poliziotti di Hong Kong. L’FBI, che non vuole intromissioni, accetta ma in realtà, allo scopo di tenerlo il più possibile lontano dal caso, lo affida ad un accompagnatore preso in prestito dalla polizia di Los Angeles: il detective James Carter, un poliziotto che fa più danni dei criminali ai quali vorrebbe dare la caccia.

Rete 4 – 21:20

Stasera Italia – Speciale: programma a cura della redazione del Tg4 che si occupa dei principali fatti di cronaca e politica dell’Italia.

TV 8 – 21:30

Italia’s Got Talent: talent show in cui artisti di vario genere si esibiscono davanti a una giuria, che dovrà decidere se passarli al turno successivo del programma. Chi vincerà?

Cielo – 21:15

Shockwave: countdown per il disastro (film): Delle terribili tempeste vulcaniche stanno per colpire la Terra e l’intera popolazione è in pericolo. La geofisica Kate Ferris è la prima ad accorgersi di quanto sta per accadere e cercherà in tutti i modi di convincere il Dipartimento della Difesa che bisogna correre ai ripari il prima possibile.

La 7 – 21:15

Speciale TgLa7 – Crisi di governo.