Stash The Kolors: chi è, vero nome, fidanzata, figlia, Amici

Antonio Stash Fiordispino, conosciuto semplicemente come Stash, è un cantante italiano, frontman del gruppo The Kolors, diventato famoso dopo aver vinto l’edizione 2015 del talent show Amici di Maria De Filippi. Attualmente lo ritroviamo nuovamente nello studio di Amici, ma questa volta in veste di giudice, insieme a Stefano De Martino e al Principe Emanuele Filiberto.

Chi è Stash The Kolors

Nome e Cognome: Antonio Stash Fiordispino

Nome d’arte: Stash

Data di nascita: 7 luglio 1989

Età: 31 anni

Segno zodiacale: cancro

Professione: Cantante

Luogo di nascita: Caserta

Profilo Instagram ufficiale:@thekolors_stash

Biografia

Stash dei The Kolors è nato il 7 luglio 1989 a Caserta, sotto il segno zodiacale del Cancro. Il suo nome completo è Antonio Stash Fiordispino, il secondo nome è stato scelto dal padre, amante del genere rock. Appassionato di musica sin da piccolo, Stash suona molti strumenti tra cui la chitarra e il pianoforte. Dopo il liceo, decide di lasciare la sua amata città per trasferirsi a Milano e studiare pittura all’Accademia di Brera e successivamente Nuove Tecnologie. Nel 2010, insieme al fratello, Alex, e a un amico, formano il gruppo The Kolors.

Stash The Kolors carriera

Stash è il leader del gruppo musicale The Kolors, formato a Napoli nel 2010. Il vero successo arriverà quando entreranno nella scuola di Amici di Maria De Filippi, nel 2015, e ne usciranno vincitori. Da lì, il gruppo inizierà a collezionare una serie di successi, uno dietro l’altro, raggiungendo una grande popolarità. Partecipano anche alla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, con il brano “Frida (mai, mai, mai)”. La carriera di Stash prosegue anche al di fuori del gruppo, sempre nella scuola di Amici viene scelto come insegnante di canto e, attualmente, è uno dei giudici del serale, insieme a Stefano De Martino.

Instagram

Il profilo instagram di Stash vanta più di 1 milione di follower. Molto attivo, Antonio ama condividere con i suoi fan scatti di vita quotidiana. Molto dolci anche le dediche che, attraverso i post, Stash scrive alla figlia Grace, nata il 3 dicembre 2020.

Antonio Stash Fiordispino e Giulia Belmonte

Il cantante Stash è legato da circa due anni alla giornalista televisiva, Giulia Belmonte. I due convivono e hanno una figlia, Grace, nata il 3 dicembre del 2020.

La figlia Grace

Stash è diventato padre della piccola Grace il 3 dicembre 2020. Un’emozione unica che ha condiviso con tutti i suoi fan. Molti i commenti e gli auguri ricevuti, oltre 15 mila fan hanno voluto inviare un pensiero al cantante e alla sua compagna. Da quel giorno, sono moltissimi gli scatti che Stash condivide con la sua bella famiglia.

Amici 2021

Stash torna ad Amici, ma questa volta in veste di Giudice, nella fase serale. Insieme a lui, anche l’ex ballerino di Amici,Stefano De Martino, e il principe Emanuele Filiberto.

L’aggressione

Forse, non tutti ricorderete la foto che Stash postò sui social qualche anno fa. Aveva un occhio nero e diverse ecchimosi. Come lui stesso ha dichiarato, è stato picchiato per strada dopo aver difeso una ragazza dal fidanzato violento.