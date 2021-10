Stefania Orlando: chi è, marito, età, instagram

Stefania Orlando è una famosa conduttrice e showgirl italiana. Stefania Orlando è nota anche per la sua lunga relazione con l’attore Andrea Roncato, i due si sono lasciati ma hanno sempre dichiarato di essere in ottimi rapporti. Attualmente, la Orlando ha voltato pagina ed è sposata con il musicista Simone Gianlorenzi. Stefania e Simone sono legati da circa 12 anni, nonostante i 10 anni di differenza. Simone ha 45 anni e Stefania 54. Stefania e Simone si sono sposati nel 2019. Stefania Orlando è stata una concorrente del Grande Fratello Vip 2020 e da settembre 2021 partecipa a Tale e Quale Show.

Stefania Orlando – dettagli informazioni

Nome: Stefania

Cognome: Orlando

Data di nascita: 23 dicembre 1966

Età: 54 Anni

Segno zodiacale: Capricorno

Luogo di nascita: Roma

Professione: Attrice, Conduttrice televisiva e Cantante

Profilo Instagram ufficiale: @stefaniaorlando1

Stefania Orlando chi è, età, vita privata

Stefania Orlando nasce a Roma il 23 Dicembre del 1966. È figlia del magistrato, giurista e professore universitario, Pietro Romano Orlando, e della moglie Annamaria, di origini pugliese. Ha due fratelli maggiori, Gianni Orlando, un artista che vive a Parigi e Fabio Massimo Orlando, avvocato. Stefania è molto legata alla sua famiglia, in particolare con la sua mamma, alla quale non ha mancato di mandarle i suoi auguri anche dalla casa del Grande Fratello.

Stefania Orlando carriera

Stefania Orlando è un’attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana di successo. Dopo aver debuttato negli anni novanta come valletta, riscuote successo alla Rai conducendo numerosi programmi, fra cui I fatti vostri, Il lotto alle otto e Unomattina in famiglia. Nel 1995 fa il suo debutto come attrice recitando nello spettacolo teatrale Isso, esso e ‘a mala femmena con Vittorio Marsiglia; nello stesso anno, sempre in coppia con Marsiglia, recita nella commedia Ragioniè… voi dovete ragionà. Nel 2007 pubblica il suo primo singolo da solista, intitolato “Sotto la luna” e nel 2009 pubblica il suo primissimo album musicale “Su e Giù“. Il 6 Novembre 2020, durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, esce il nuovo singolo di Stefania Orlando dal titolo “Babilonia” realizzato sempre in collaborazione con suo marito Simone Gianlorenzi.

Stefania Orlando marito

Nel 1997, dopo più di quattro anni di fidanzamento, sposa l’attore Andrea Roncato, da cui divorzierà dopo appena due anni. Attualmente, la Orlando ha voltato pagina ed è sposata con il musicista Simone Gianlorenzi. Stefania e Simone sono legati da circa 12 anni, nonostante i 10 anni di differenza. Simone ha 45 anni e Stefania 54. Stefania e Simone si sono sposati nel 2019 e non hanno figli.

Stefania Orlando instagram

Stefania Orlando è molto attiva e seguita sui social, con i suoi oltre 645 mila follower. La Orlando ama condividere con i suoi fan scatti di vita quotidiana e lavorativi.