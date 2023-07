Continua a tenere banco la storia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con novità che arrivano ogni giorno dal mondo del gossip. Ora De Martino ha pubblicato una canzone sui suoi social che sembra essere dedicata proprio alla Rodriguez, anche secondo i tanti follower.

Stefano De Martino: dedica per Belen Rodriguez sui social?

Stefano De Martino ha pubblicato un video sui social in cui è possibile ascoltare Justin Timberlake mentre si esibisce cantando A song for you di Leon Russel. Nel brano non c’è nulla di strano ma, anche secondo i tanti follower di De Martino, il testo potrebbe essere interpretato come un riferimento a Belen Rodriguez o all’attuale situazione sentimentale di Stefano. Una delle frasi che più si ripetono nel testo, traducendo in italiano, è “Ora che siamo soli e canto questa canzone per te”, oppure “Nessuna è più importante per me”. Quest’ultima frase potrebbe essere interpretata come una sorta di dichiarazione d’amore se ci fosse stato davvero un tradimento di Stefano ai danni di Belen, come si vociferava. Anche la frase “Sei l’amore della mia vita, sei mia amica” contenuta nella canzone, potrebbe essere in qualche modo un riferimento alla Rodriguez.

Anche Belen pubblica una canzone sui social

L’ipotesi della dedica a Belen Rodriguez diventa ancora più concreta, alla luce del fatto che anche la stessa showgirl, nelle giornate precedenti, aveva pubblicato una canzone che poteva sembrare proprio una frecciatina a Stefano De Martino e alla fine della loro relazione. Belen aveva postato una canzone in spagnolo del rapper El Chojin. Nel testo, c’erano frasi interpretabili, come: “Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti”. Ed anche: “Non significa che mi sento uno schifo”. Se così fosse, forse la rottura non è definitiva e i due intendono riavvicinarsi? Non resta che attendere per capire meglio.

Belen e Stefano hanno davvero chiuso?

Belén e Stefano si sono lasciati per l’ennesima volta. Nel corso degli anni, la loro storia è andata avanti e indietro tra nuove storie d’amore e riconciliazioni. Dopo la nascita di Luna Mari, la rottura con Antonino Spinalbese e la riconciliazione con De Martino, oggi la modella argentina sarebbe finita tra le braccia di Elio Lorenzoni, un imprenditore bergamasco che è diventato un personaggio pubblico per la showgirl.

La storia d’amore tra Belén e Stefano è davvero finita? Eppure, solo pochi mesi fa, la conduttrice aveva dichiarato in una puntata di Verissimo di essere profondamente innamorata del marito.

Chi è Elio Lorenzoni?

Elio Lorenzoni è il nuovo fidanzato di Belén Rodriguez, che frequenta da qualche settimana e con cui la modella avrebbe tradito l’ex compagno Stefano De Martino. Si tratta di un imprenditore bergamasco, lontano dal mondo dello spettacolo, ma che oggi è la persona più cercata sul web.

I due si sarebbero conosciuti qualche anno fa, quando la showgirl era fidanzata con il padre di sua figlia, Antonino Spinalbese. Insomma, non è stato certo un amore a prima vista, ma una conoscenza duratura, che ora è sbocciata e diventata più intima.