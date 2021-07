Stefano di Temptation Island 2021: chi è, lavoro, fidanzata Manuela, tradimento

Professione: Giocatore di pallacanestro

Luogo di nascita: Brindisi

Stefano di Temptation Island chi è, vita privata

Stefano Sirena è nato a Brindisi, nel 1990, quindi ha 31 anni. Non sappiamo molto sulla sua vita privata. Sappiamo che si è dovuto trasferire a Rimini per seguire la sua carriera di giocatore di pallacanestro. Attualmente è fidanzato da quattro anni e mezzo con Manuela Carriero.

Stefano Sirena e Manuela Carriero

Stefano e Manuela sono una delle sei coppie che hanno scelto di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. I due stanno insieme da 4 anni e mezzo. In passato hanno convissuto insieme a Rimini a casa di Stefano, poi dopo che Manuela ha scoperto alcuni tradimenti da parte di lui, ha deciso di abbandonare la casa dove vivevano insieme. A decidere di partecipare alla trasmissione è proprio lei, in quanto dopo la scoperta dei tradimenti, i due si sono molto allontanati. Lei non si sente apprezzata e amata da Stefano, che, dal canto suo, sostiene che nella vita nessuno è indispensabile.

Stefano Sirena Temptation Island 2021

Mercoledì 30 giugno, è iniziata la nuova edizione del programma tv Temptation Island, in onda su canale 5, dove a guidare il racconto c’è Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e conduttore anche delle precedenti edizioni. All’interno del programma, 6 coppie, non sposate e senza figli in comune, metteranno alla prova il loro amore, vivendo separati in due villaggi, per 21 giorni, tra tentazioni da parte di single tentatori. Tra le coppie partecipanti, troviamo anche quella formata da Manuela e Stefano, fidanzati da quattro anni e mezzo. A chiamare la trasmissione è Manuela. Manuela, dopo aver scoperto alcuni tradimenti da parte di Stefano non è più sicura del loro rapporto e, pian piano, i due si sono molto allontanati. Mentre Stefano all’interno del villaggio ride e scherza con tutte, Manuela sembra aver trovato una particolare affinità con il single Luciano, suscitando anche una gelosia da parte del fidanzato. Manuela parla di come si senta sminuita da Stefano e come non si senta considerata dal suo fidanzato, parole confermate spesso anche da alcuni affermazioni di Stefano. Stefano, sembra, invece essersi avvicinato molto alla single Federica, con la quale ha instaurato un rapporto di complicità e risate. Una condizione che ha provocato un crollo da parte di Manuela che si sente sempre messa a paragone con le altre.