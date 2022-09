Stile di vita di lusso – I 5 migliori casinò del mondo

Giocare a сasinò non aams malta regala tante emozioni, tanta adrenalina e la possibilità di vincere a sei cifre. I casinò sono sempre stati associati a uno stile di vita lussuoso e al successo, specialmente nei film di Hollywood. Non per niente lo stereotipo di suonare su https://casinòonlinenonaams.com/paypal-casino/ è così comune nella cultura pop, perché è del tutto naturale che la natura umana si goda ogni giorno vissuto.

In questo articolo parleremo dei primi cinque casinò del mondo. Forse in uno di essi un giorno tenterai anche la fortuna.

Casinò di Monte Carlo, Monaco

Nessun casinò di Las Vegas può trasmettere la maestosità di Monte Carlo. Il locale da gioco si trova in un rispettabile edificio del 19° secolo, dove un tempo si trovava la residenza del Re di Monaco.

Potresti aver visto questo casinò in alcuni episodi di Bond e Ocean’s Twelve. Qui puoi spesso incontrare atleti famosi, attori e persino politici come giocatori.

Gli appassionati di dadi e slot hanno la certezza di trovare un buon modo per divertirsi al Casinò De Monte Carlo. Un interno davvero regale crea un’atmosfera fiabesca unica e i jackpot regolari non faranno altro che rallegrare la tua vacanza.

Foxwoods, Ledyard, Connecticut, USA

Foxwoods è un enorme resort con 38 ristoranti, due campi da golf e un’enclave di ville esclusive con servizio di maggiordomo personale. Ma soprattutto è noto per il suo enorme casinò, il secondo più grande d’America.

Foxwoods Casino si trova su un enorme lotto di 340.000 piedi quadrati con molte sezioni come abbiamo 7.000 slot machine e 400 tipi di giochi di carte con numerosi giochi da tavolo tra cui la famosa roulette, diversi tipi di poker e baccarat. Molti ne sono venuti a conoscenza anche attraverso ottimi ristoranti che servono deliziose prelibatezze.

Anche se hai figli, non interferiranno con il tuo divertimento nel gioco d’azzardo. Questo è probabilmente l’unico casinò al mondo con una stanza per bambini a due piani!

Casinò di Baden-Baden, Baden-Baden, Germania

L’accogliente località turistica di Baden-Baden, situata nel cuore della Foresta Nera tedesca, divenne per la prima volta una meta di villeggiatura per ricchi europei 150 anni fa. Ha attirato regolarmente reali e aristocratici da tutto il continente.

Ispirandosi ai colori barocchi della Reggia di Versailles, l’attrice tedesca Marlene Dietrich lo ha dichiarato il casinò più bello del mondo. Questa eleganza continua nelle sale da poker del casinò rosso e oro, così come intorno ai numerosi tavoli di blackjack e roulette.

Al giorno d’oggi, i suoi visitatori sono personalità più versatili, molti dei quali vengono a provare l’emozione in uno dei migliori casinò del mondo. Oltre a un gran numero di giochi e un design rispettabile, puoi trovare nuovi amici e fare conoscenze interessanti.

Macao veneziano, Cina

Fin dall’inizio, l’edificio del casinò del Venetian Macao è stato progettato da architetti italiani sul modello dell’omonimo complesso di giochi a Las Vegas. Il progetto ebbe un tale successo che superò facilmente l’originale stesso e divenne una mecca mondiale per gli appassionati di gioco d’azzardo.

Le dimensioni del casinò e la gamma di giochi sono davvero sorprendenti: ben 530.000 piedi quadrati di spazio, 800 tavoli da gioco e 3.400 slot machine lo rendono il più grande stabilimento di gioco d’azzardo al mondo. E non è solo questione di dimensioni: magnifico dall’esterno, il casinò è incredibilmente bello all’interno, le zone di gioco sono divise in quattro zone tematiche. Il casinò ha anche un proprio sistema di canali di San Luca, dove gli ospiti possono fare un giro in gondola attraverso questa immaginaria Venezia bagnata dal Mar Cinese Meridionale.

Bellagio, Las Vegas, Stati Uniti

Progettato dal leggendario esperto di gioco d’azzardo Steve Wynn e costruito per $ 88 milioni, il Bellagio Casino è giustamente uno dei casinò più famosi al mondo. Hai sicuramente visto Bellagio in film di Hollywood come Ocean’s 11 e Ocean’s 21.

Le migliori sale da poker con limiti di tavoli alle stelle che ospitano regolarmente tornei del World Poker Tour. Ma ci sono anche molti altri giochi d’azzardo: 2.000 slot che pagano regolarmente jackpot fino a $ 2 milioni. Intorno a tutto questo gioco d’azzardo c’è un lussuoso resort con un lago di otto acri, esclusivi negozi di moda e fontane danzanti di fama mondiale.

Risultati

Ora conosci i casinò più lussuosi del mondo che offrono vincite elevate e alcune delle condizioni di gioco più comode. La maggior parte dei visitatori di questi casinò viene al casinò più per sensazioni uniche ed emozioni vivide che per ricompense monetarie.