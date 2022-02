Chiunque conosce lo strudel di mele, ma avete mai provato uno studel di frutta mista? E’ una delle tante variandi dello strudel dolce, le cui origini si ritrovano fra le Alpi.

In effetti la versione originale è lo strudel di mele austriaco; questo dolce è una delle preparazioni nazionali, insieme alla Sachertorte. Lo strudel di mele tirolese punta sui frutti tipici della terra di una zona che condivide con l’Italia; e in effetti anche nel nostro paese questo dessert è piuttosto diffuso.

E’ una ricetta tipica delle zone montane, da servire caldo con zucchero a velo e magari panna montata, arricchito da spezie. Davvero si devono usare per forza le mele? Assolutamente no, come in questa ricetta strudel che vi proponiamo oggi, in cui protagonisti sono sempre i sapori dei monti, grazie ai frutti di bosco.

Strudel ricetta per la pasta

in sintesi, lo strudel è uno scrigno di pasta che avvolge un ripieno di frutta e spezie. Per una preparazione più rapida, se non siete cuochi provetti o avete poco tempo, potete preparare lo strudel con pasta sfoglia. Sicuramente si guadagna in efficienza, ma il risultato finale non è lo stesso, sebbene sia sempre molto buono. Noi oggi vi spieghiamo come preparare la pasta per strudel

Pasta strudel, ingredienti e preparazione

Ecco la lista degli ingredienti che vi servono

270 g di farina

130 g di burro

1 uovo

1 cucchiaio di zucchero

sale

Cominciate preparando la pasta. Impastate 250 g di farina con lo zucchero, un pizzico di sale, 5-6 cucchiai di acqua, l’uovo e 110 g di burro. Formate una palla, avvolgetela in un telo infarinato e lasciatela riposare per 30 minuti.

Ricetta dello strudel di frutta, il ripieno

Per il ripieno, procuratevi 600 grammi di frutti di bosco misti (ribes, lamponi, fragole, mirtilli). Lavati i frutti e metteteli in una ciotola con due cucciai di zucchero e un po’ di cannella. Se vi piace, potete aggiungere un pizzico di noce moscata o di zenzero.

Laciate riposare il tutto per 10-15 minuti. I frutti verranno inseriti nella pasta a crudo.

Come fare lo strudel di frutta

A questo punto, siamo pronti per creare lo strudel dolce con frutti di bosco. Come ingredienti vi servono 40 grammi di burro e un cucchiaio di pan grattato.

Rosolate il pangrattato in padella con la metà del butto. Poi prendete la pasta dal frigo e poggiatela sopra un telo pulito. Stendetela in una sfoglia sottile, cospargetela con il pangrattato e ponetevi sopra la frutta. Aiutandovi con il telo, arrotolate lo strudel su se stesso, chiudendolo bene e mettelo su una placca imburrata.

Spennellate lo strudel con il burro rimasto fuso e cuocetelo nel forno a 180°C per 50 minuti. Servitelo tiepido, spolverizzato con lo zucchero a velo

Ricetta strudel di mele

Come si fa lo strudel di mele classico invece? Per lo strudel di mele ricetta originale ha la medesima preparaziione della precedente; la differenza è nel ripieno. Servono 500 grammi di mele (del Tirolo ovviamente), da sbucciare e tagliare a cubetti piccoli e di dimensioni uguali; questo aiuterà una cottura uniforme.

Ponete i pezzeti di mela in una ciotola aggiungendo zucchero, uvetta, pinoli, buccia grattuggiata di limone e due cucchiai di rum; immancabile poi la cannella. Ma le ricette strudel possono variare leggermente da zona a zona, con spezie diverse, senza uvetta o senza pinoli, oppure con l’aggiunta di crema.

Anche per lo strudel di mele con pasta sfoglia, il procedimento è il medesimo. La cottura in forno invece più essere leggermente più breve, circa 10 minuti in meno.