Studiare mantiene il cervello giovane: lo dice la scienza

Lo si immaginava già, ma in questi campi il riscontro della scienza è importante, anzi fondamentale: per mantenere giovane il cervello bisogna studiare. Si migliora la propria istruzione ma non solo; si tengono in allenamento le parti del cervello.

Lo dice una ricerca scientifica che si è si svolta presso l’IRCCS, Fondazione Santa Lucia di Roma, e che ha monitorato gli effetti dello studio e della ricerca scolastica sul cervello umano. L’indagine italiana ha avuto un riconoscimento sulla rivista internazionale “Human Brain Mapping”.

Cosa ha detto la scienza

Lo studio ha preso in considerazione sia l’aspetto della struttura degli emisferi cerebrali, sia le funzioni delle aree del cervello; in particolare la funzione dell’ippocampo.

Ma in cosa consisterebbe il miglioramento delle capacità cerebrali e la possibilità di mantenere giovane il cervello? Non si tratta solo di impegnarsi a scuola: a migliorare la funzionalità cerebrale concorrono anche le altre attività della giornata, come il lavoro, l’impegno della mente di ogni giorno, ma anche lo sport e le attività ricreative.

Tutto l’insieme, insomma, ha un effetto considerevole sul nostro cervello. Le persone con una maggiore attività nei lobi del cervello sarebbero in grado di creare una “riserva cognitiva”; così si tutela il cervello anatomico dai danni dell’invecchiamento, e non da ultimo da patologie neurodegenerative come l’Alzheimer.

L’invecchiamento, anche se è un processo del tutto fisiologico, colpirebbe meno e comunque in modo diverso le menti più allenate allo studio e con un patrimonio mentale, se così si può chiamarlo, più completo e vasto. Il tema della giovinezza cerebrale, da sempre molto interessante dal punto di vista scientifico, è stato analizzato dalla Fondazione Santa Lucia per mezzo di un’apposita tecnica di risonanza chiamata DTI con un acronimo.

Come funzionano le aree cerebrali

L’indagine ha coinvolto 150 persone sane, di età variabile fra i 18 ed i 65 anni. Essi hanno affrontato un esame di risonanza magnetica ad alto campo; attraverso le immagini cervello e relativa struttura sono apparse agli occhi dei ricercatori. Sulla base dei parametri, poi, sono stati tirati i fili dell’esperimento.

Il dottor Gianfranco Spalletta ha sostenuto che, per la prima volta, si è stati in grado di determinare “un luogo all’interno delle aree del cervello” nel quale un’attività mentale intensa è effettivamente in grado di limitare gli effetti dannosi dell’invecchiamento. Insomma, questo studio non fa che confermare ciò che si dice da anni; studiare aiuta a mantenere il cervello umano giovane ed attivo e tiene lontane le patologie che possoono colpite i lobi cerebrali. Questo aiuta, secondo il dottor Caltagirone, “ad avere una posizione realisticamente meno nichilistica” verso il fattore della decadenza cognitiva.

Struttura cervello, ecco come è fatto

Ma dal punto di vista anatomico, come è composto l’organo che dirige tutte le nostre attività? Spiegare in poche riche come funziona il cervello non è semplice, considerando anche che alcuni meccanismi sono un mistero anche per i professori di Medicina.

Come struttura, è diviso in due emisferi cerebrali; l’emisfero sinistro cervello è realtivo alle per le funzioni della logica e dell’abilità matematiche; quello destro si occupa di spazio e immagini. Gli emisferi del cervello sono avvolti e protetti da una membrana, chiamata madre del cervello. C’è un rapporto peso cervello e funzionalità? In realtà no: quello degli uomini pesa circa 1350 grammi, contro i 1200 grammi di quello femminile; ma in proporzione al peso corporeo, più ato negli uomini, la ifferenza praticamente sparisce.

Infone, quanti neuroni abbiamo? Si sente sesso usare l’espressione “un solo neurone”, per indicare qualcuno che fa ragionamenti profondi. In realtà, questo numero è argomento molto discusso. Un tessuto cerebrale del peso di 1300 grammi ha 100 miliardi di neuroni; ognuno di questi dialoga con i neuroni vicini creando 10mila connessioni. Numeri enormi, da riuscire a immaginare.