Stufe a pellet: come scegliere il combustibile di qualità

Gli impianti di riscaldamento amici dell’ambiente, camini e stufa a pellet, saranno i protagonisti della decima edizione di Progetto Fuoco 2022.

I camini e le stufe a pellet rimpiazzano in maniera crescente camini e termosifoni che fanno uso di combustibili fossili, più inquinanti e costosi.

Il pellet è amico dell’ambiente, è naturale perché deriva dagli scarti del legno (contiene segatura e lignina) e le ceneri, dopo l’uso, si smaltiscono in modo altrettanto naturale perché si usano come fertilizzante per fiori e piante.

Per essere sicuri di usare pellet di qualità, verificate che provenga da legno non trattato e che sia prodotto da aziende certificate.

Come riconoscere il pellet di qualità?

Esistono molti tipi di pellet in commercio. Scegliete il migliore per le vostre stufe a pellet, cioè quello col più basso contenuto di ceneri ed il più alto potere calorico. Controllate i dati riportati sulla confezione, scegliete quello ben pressato, che non si sbriciola.

Ecco tutte le caratteristiche per riconoscere il combustibile di qualità per le vostre stufe pellet:

– Il fondo del sacchetto non deve mai presentare troppa segatura

– La superficie del sacchetto deve essere lucida e liscia, non ruvida

– La confezione deve indicare le caratteristiche del prodotto (luogo di provenienza, potere termico, ecc.), il marchio della ditta che lo produce ed il certificato di qualità e conformità al DIN 51731, ONORM M7135

– Il pellet di qualità ha un colore bianco o chiaro e deve includere scarti di faggio o abete

– Le misure devono corrispondere a quelle indicate sul sacchetto e risultare regolari

– Il pellet deve essere compatibile con la stufa per un corretto funzionamento dell’impianto

L’uso delle stufe a pellet ha registrato una significativa riduzione dell’emissione di CO2 nell’aria ed il rispetto dell’ambiente è importante almeno quanto il risparmio energetico.

Il pellet è economico: il suo prezzo non dipende da quello del petrolio, assicura un’alta efficienza termica ed allo stesso tempo bassi consumi, quindi un risparmio energetico. Gli sgravi fiscali per l’acquisto di queste stufe passano dal 50 al 65% e l’uso del pellet consente un risparmio in bolletta del 30%, quindi il costo iniziale nel tempo si ammortizza facilmente.

In attesa di Progetto Fuoco 2022 per le stufe a pellet del futuro

La decima edizione di Progetto Fuoco 2022 è imminente: la Mostra internazionale di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia della combustione di legna si terrà a Verona Fiere dal 24 al 28 febbraio. Parallelamente, si terranno manifestazioni importanti come il 4° International Pellet Forum che sarà incentrato sull’incontro tra mercato italiano ed operatori internazionali.

L’Italia è al primo posto in Europa in fatto di consumo casalingo associato agli impianti di camini e stufe a pellet ed è in costante crescita, eppure risulta essere indietro di 10 anni per quel che riguarda la normativa, la ricerca statistica e, di conseguenza, lo sviluppo tecnologico.

Manca una disciplina standard (la regolamentazione varia da regione a regione) per l’installazione e la certificazione ambientale degli impianti a biomasse secondo la direttiva europea Ecodesign: il ministero dell’Ambiente e quello dello Sviluppo economico non hanno ancora trovato un’intesa per l’attuazione dell’art.290 del d.l. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

L’Italia è in ritardo anche in fatto di raccolta ed analisi dei dati: ha effettuato la prima ricerca statistica nel 2013 e consideriamo pure che la Germania ha iniziato lo studio nel 1995, mentre l’Austria esegue indagini statistiche su camini e stufe a pellet da 35 anni e lo fa ogni anno.