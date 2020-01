Stupenda come il sole Costanza Caracciolo in costume mostra la sua enorme pancia

Molto presto metterà al mondo la sua seconda bambina, e quella super pancia che molto ha voluto nascondere in ogni modo in questi mesi, ora la mostra con tantissimo orgoglio che solo una mamma può avere.

In vacanza a Miami con Vieri e la loro Stella, la bellissima e simpaticissima Costanza Caracciolo è più bella che mai e radiosa e posta su Instagram dove è seguitissima una foto in costume, con il quale consente ai fan di guardare nella scollatura e di ammirare le stupende forme decisamente arrotondate per via della gravidanza.

