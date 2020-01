Sub disperso nel lago d’Iseo: si è immerso a 80 metri di profondità senza ritornare più in superficie

I Vigili del fuoco di Lovere sono estremamente impegnati alle prese nelle ricerche di un Sub che, stando a quanto emerso sembra a causa di un malore, non sia più tornato in superficie: l’uomo si trovata con altri due sommozzatori, che sono tornati a galla.

Alle ore 9:30 di domenica è scattato l’allarme: i tre sub si trovavano esattamente a una profondità di 80 km nel tratto del lago d’Iseo di Parzanica, nella Bergamasca. Sul luogo il 118 ha inviato l’elisoccorso da Bergamo: intervenuti anche i vigili del fuoco di Lovere e Bergamo, i sommozzatori da Milano, i volontari di Montisola e la Polizia per quanto riguarda il recupero del sub, le cui ricerche sono attualmente in corso.

