Subaffitto: che cos’è e quando si può fare

Con i prezzi delle case sempre più alti e stipendi che non sempre sono adeguati al nuovo mercato immobiliare, l’unica possibilità per milioni di famiglie è l’affitto. Affittare una casa non è la cosa più amata in Italia, si ha sempre la sensazione di buttare i propri soldi, tuttavia ha anche una serie di vantaggi che riguardano la gestione dell’immobile oltre che la burocrazia. Uno degli argomenti che più interessa chi è in affitto è il cosiddetto “Subaffitto” che, come facilmente suggerisce il nome, è un affitto nell’affitto.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Subaffitto: cos’è esattamente

Quando siamo in affitto in una casa e ci sono stanze che non usiamo, oppure dobbiamo lasciarla per qualche mese, ci viene spontaneo pensare: “Ma non potrei affittarle io?”. Questo è il subaffitto, ovvero un affitto nell’affitto. Questa pratica è molto poco diffusa in Italia, ma un po’ di più nel resto del mondo. Qui da noi viene vista quasi come una cosa illegale e totalmente impossibile, ma in alcuni invece è assolutamente fattibile.

Subaffitto: quando si può fare

Il subaffitto in Italia è perfettamente legale e anzi, le norme in merito, dicono specificatamente che il subaffitto, o sublocazione, è possibile a meno di espliciti divieti inseriti nel contratto di locazione originale. Questo dunque significa che possiamo affittare le stanze a nostro piacere? Sì, ma non proprio.

Il subaffitto anche se libero deve rispettare delle condizioni importanti. Innanzitutto se si tratta di un subaffitto totale, di tutto l’edificio, è richiesta l’autorizzazione del proprietario, sempre e comunque. Questi casi avvengono ad esempio quando una persona deve trasferirsi temporaneamente. Se invece il subaffitto è parziale, occorre solo notificare il proprietario, ma l’importo non può superare l’affitto principale.

In tutti i casi comunque, se pensiamo di base di subaffittare delle parti della casa, è bene farlo presente prima al proprietario. In questo modo possiamo capire se lui è d’accordo ed evitare spiacevoli situazioni più avanti nel tempo.