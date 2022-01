Succession 4 quando esce? Cast, Trailer, Spoiler

Ci sarà una quinta stagione di Succession?

È possibile che i fan possano avere una stagione aggiuntiva da guardare avanti dopo la quarta. Parlando con il Times nel giugno 2021, la produttrice esecutiva Georgia Pritchett ha dichiarato: “Penso che il massimo sarebbe di cinque stagioni, ma forse più simile a quattro”. All’epoca ha osservato: “Siamo alla fine delle riprese della stagione 3, quindi a questo punto [Armstrong] ne sta dicendo solo un altro”.

Mesi dopo, durante un’intervista sul finale della stagione 3, ad Armstrong è stato chiesto se avesse in serbo un finale finito per Succession e se lo vedesse “della durata di cinque, sei o sette stagioni” o se “lo prendesse una stagione alla volta”.

Egli rispose: “Un po’ di entrambi. Ho un passo su dove e come penso che finiremo. Non è immutabile rispetto ai miei colleghi, ne parleremo e di quante stagioni si svolgeranno. Comunque non voglio dirlo in pubblico perché toglierà un po’ di suspance e voglio prima parlarne con chiunque giri intorno allo spettacolo per vedere se ci sentiamo tutti allo stesso modo. “

Armstrong ha detto che Succession “non può andare avanti troppo a lungo”. Come ha detto a The New Statesman nel settembre 2021, “Penso che ci sarà una fine per me… tra un po’.”