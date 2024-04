Superenalotto, quando sono programmate le prossime estrazioni?

Nel corso del 2024 è stata, infatti, aggiunta, anche l’estrazione del Venerdì. E non finisce qua, nei giorni in cui è prevista l’estrazione, la giocata può andare avanti solo fino alle 19.30.

Superenalotto, quali sono i passaggi che portano all’estrazione

Una volta capito quali sono i giorni e gli orari dell’estrazione del superenalotto, il particolare che non tutti certamente conoscono, ha proprio a che fare con l’estrazione in se, o per meglio dire con gli vari step da seguire.

Partiamo dal pomeriggio, nel corso delle 18;30 vengono fatti i test tecnici controllati da pc e macchine. Tutto avviene nel modo più sicuro possibile, le tre valigette con un set di palline e l’hard disk sono sempre controllate a vista e tenute in una cassaforte. Un set di palline servirà per estrarre i 6 numeri più il numero Jolly, mentre per il numero SuperStar verrà usata un’altra valigetta. Adesso, tocca ad un membro della Commissione inserire le sfere nelle urne.