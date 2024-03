Supersex: Netflix lancia la serie TV su Rocco Siffredi

Supersex è il titolo della nuova serie che va in onda su Netflix e che è incentrata sulla biografia e sulla storia di Rocco Siffredi, il cui ruolo è interpretato dall’attore Alessandro Borghi. La fiction, per la regia di Francesca Mazzoleni, Matteo Rovere e Francesco Carrozzini, si snoda lungo sette puntate, che narrano il vissuto del famoso attore di film a luci rosse. Ma cerchiamo di capirne di più su questa serie, anche esplorandone gli sviluppi.

Perché la curiosità su questa produzione TV

La produzione di una serie TV incentrata sulla vita e sulla carriera di Rocco Siffredi e la sua condivisione nella piattaforma di streaming più popolare al mondo è un ulteriore segnale di quanto il mondo dell'intrattenimento hard faccia ormai parte della cultura popolare e generi apprezzamento e curiosità da parte di un pubblico sempre più ampio.

Il pubblico, in effetti, manifesta un certo interesse nei confronti di questi contenuti che riguardano l’espressione della sessualità. Alla base c’è un senso di curiosità, ma anche un voler saperne di più su contesti che spesso vengono vissuti come tabù. In un contesto più progressista, si svelano alcuni retroscena da non perdere assolutamente.

La trama di Supersex

Il racconto di Supersex inizia con l’infanzia di Rocco vissuta ad Ortona, in Abruzzo. Vediamo poi il personaggio spostarsi verso Parigi, quando aveva 18 e quando va a vivere con il fratello Tommaso e Lucia, la sua partner. Rocco proprio nella capitale francese comincia a frequentare certi ambienti, scoprendo la sua vera passione. Vediamo Rocco Siffredi entrare in conflitto con le concezioni dell’amore e delle relazioni di coppia tradizionali.

L’interesse verso i contenuti della sessualità si sviluppa soprattutto quando scopre per caso una nota rivista di fotoromanzi erotici dal titolo appunto Supersex, che aveva come protagonista Gabriel Pontello. Aveva prima intrapreso una carriera nella marina mercantile, ma poi a Parigi, frequentando i club per adulti, ha l’occasione di conoscere Pontello, quello che era il suo idolo. Rimane molto impressionato dalle sue doti fisiche ed è proprio Pontello che gli fa conoscere il contesto del cinema per adulti.

L’incontro con Moana Pozzi

Forse non tutti sanno, fra le curiosità di questa serie TV su Netflix incentrata sulla biografia di Rocco Siffredi, che quest’ultimo ha avuto l’occasione di incontrare anche Moana Pozzi, icona degli anni ’80. L’incontro avvenne nel 1987 a Roma, tramite Riccardo Schicchi. L’incontro di cui si sta parlando divenne piuttosto fruttuoso, perché portò i due a collaborare dal punto di vista lavorativo, ma fra Moana Pozzi e Rocco Siffredi nacque anche un’amicizia notevole.

Siffredi ha spesso rivelato in alcune interviste come Moana Pozzi rappresentasse una figura importante nella sua vita. I due avevano una confidenza unica e l’attrice divenne una delle poche persone a capire le difficoltà personali di Siffredi. Nel film Supersex, Moana Pozzi viene interpretata dall’attrice Gaia Messerklinger, un’attrice conosciuta soprattutto per il ruolo che ha avuto nella serie Il paradiso delle signore.

La figura di Riccardo Schicchi

In Supersex il personaggio di Riccardo Schicchi viene interpretato dall’attore Vincenzo Nemolato. Schicchi prima era stato fotografo e corrispondente di guerra. Poi, insieme a Ilona Staller, ha dato vita ad un’agenzia dal nome Diva Futura, che fu attiva soprattutto negli anni ’80. Questa agenzia si occupava proprio del settore pornografico dedicandosi al casting e dando vita alla produzione di film a luci rosse. È proprio attraverso l’intermediazione di Schicchi che Rocco Siffredi è riuscito a fare il suo ingresso nel mondo del porno italiano, facendo il suo esordio con il film del 1987 Fantastica Moana.