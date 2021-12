Tallonite, cos’è? Sintomi, cause, quanto dura, cure, rimedi della nonna

Tallonite: dolore al tallone

Il dolore ai talloni(la tallonite) è una condizione infiammatoria al tallone, ovvero la parte posteriore e inferiore del calcagno comunemente definita come “retropiede”; in medicina viene di solito chiamata tallodinia o dolore calcaneare. Essa è una patologia che può essere causata oppure sollecitata da un sovraccarico, da microtraumi o da infiammazioni acute ripetute. La tallonite colpisce una percentuale di persone che varia dal 9% al 20%, prevalentemente donne, anziani, obesi e sportivi. Si presenta con un dolore acuto, di solito in modo più considerevole al mattino per poi attenuarsi durante la giornata, soprattutto se il soggetto rimane seduto o fermo per molto tempo.

Tallonite sintomi: dolore tallone

Sintomi più comuni sono:

dolore acuto nella regione inferiore del tallone o del calcagno e a volte in tutto il piede

rossore locale o gonfiore

difficoltà nello svolgere attività motorie

Il dolore, talvolta, si riduce molto, per poi ricomparire se il tallone viene sovraccaricato, come ad esempio in una corsa o durante le attività sportive.

Cause:

Obesità/sovrappeso

Malattie metaboliche e reumatiche (artrite reumatoide, psoriasi e altre)

Morbo di Sever (che si presenta in età evolutiva)

Infiammazione del tendine d’Achille

Fascite plantare

Borsiti calcaneari

Postura non idonea

Attività su terreni poco stabili

Sono cause più rare:

Fratture da stress del calcagno

Errata formazione dei tessuti molli

Algodistrofia del calcagno

Malattia di Haglund

Tallonite rimedi e tallonite cura (dolore talloni)

I soggetti che non rispondono alla terapia conservativa spesso ricorrono al rilascio chirurgico della fascia plantare, un intervento che può essere di due tipologie:

a cielo aperto

endoscopico

L’intervento non è privo di rischi e spesso produce una cicatrizzazione con conseguente sessione riabilitativa postoperatoria abbastanza prolungata: normalmente, dai 7 agli 8 mesi dopo l’intervento. La chirurgia, generalmente, consegue due complicanze rilevanti:

fratture da stress derivanti dal rilascio endoscopico

rottura della fascia in seguito al rilascio parziale

Le talloniti meno rilevanti possono guarire nel giro di 1/3 settimane, a seconda dell’entità infiammatoria. Le forme croniche possono invece richiedere tempi di guarigione molto elevati, in cui l’attività sportiva deve essere sospesa.

Combattere tempestivamente l’infiammazione permette di evitare peggioramenti sulla zona e sul fattore posturale. Il soggetto colpito da tallonite tende infatti a evitare di scaricare il peso sul piede dolente adattando la postura e la deambulazione. Facendo così, però, si possono produrre scompensazioni che, col passare del tempo, darebbero problemi di varia natura, anche gravi, ad altre strutture corporee come ginocchia, bacino, schiena.

Si raccomanda, quindi, di sospendere l’attività motoria ai primi sintomi dolorosi, finché non si sarà ripristinata definitivamente la funzionalità del retropiede. Inoltre, sono importanti il riposo e l’applicazione costante di ghiaccio sulla zona interessata. Se il problema persiste, è opportuno rivolgersi a un ortopedico per determinare il punto d’origine del dolore.