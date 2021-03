Tania Cagnotto: la nuotatrice olimpica è mamma per la seconda volta

Tania Cagnotto è di nuovo mamma

La campionessa olimpica di tuffi Tania Cagnotto, 35 anni, è diventata mamma oggi, venerdì 5 marzo 2020, per la seconda volta. La bimba si chiama Lisa e sia lei che Tania stanno bene. La piccola pesa sui 3 kg ed è nata alle 2.15 del mattino.

Ricordiamo che insieme al marito Stefano Parolin aveva già avuto una figlia, Maya, nata nel 2018.

Tania, ha scritto sui social entusiasta, comunicando ai fan la lieta notizia:

Ce l’abbiamo fattaaaaaa! Dopo ben 9 giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi

Non ci resta quindi che fare i nostri migliori auguri a tutta la famiglia!

Chi è Tania Cagnotto

Tania Cagnotto (Bolzano, 15 maggio 1985) è una telecronista sportiva ed ex tuffatrice italiana.

È l’unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale nei tuffi, oltre ad essere la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera. Alle Olimpiadi di Rio del 2016 si è aggiudicata la medaglia di bronzo dal trampolino di 3 metri e quella d’argento nel trampolino sincro in coppia con Francesca Dallapé.

Dopo essersi imposta a livello giovanile nel 1999, 2000 e 2001, si è affermata successivamente a livello assoluto nel panorama europeo. Agli Europei di Berlino 2002 ha vinto il bronzo dal trampolino sincronizzato dai 3 metri con Maria Marconi e l’argento dalla piattaforma. Agli Europei di Madrid 2004 ha vinto il bronzo dal trampolino da 1 metro e l’oro dalla piattaforma.

Dopo essersi ritirata una prima volta nel maggio 2017, è tornata alle competizioni a partire dal maggio 2019, in vista di una possibile partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, spostate nel 2021 per COVID-19, nel sincro da tre metri, insieme alla Dallapé. Il 9 agosto 2020 annuncia su Instagram il ritiro definitivo, dicendo: “Sono incinta per la seconda volta quindi ho scelto la famiglia”.

È considerata la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi.

È figlia d’arte, in quanto il padre (e suo allenatore) Giorgio Cagnotto ha vinto numerose medaglie in campo mondiale ed europeo nel corso degli anni Settanta, mentre la madre, Carmen Casteiner, dominava la scena italiana dei tuffi in campo femminile nello stesso periodo.