Taylor Mega e il Coronavirus: dalle Maldive a Milano, vola con la massima precauzione utilizzando mascherina e guanti

Influencer, Vip e chi più ne ha più ne metta… tutti ormai hanno paura del Coronavirus. Anche Taylor Mega dalla Maldive a Milano, ha voluto volare con tanto di guanti e mascherina. La psicosi per quanto riguarda il virus che arriva dalla Cina ha colpito anche la tanto discussa influencer e modella che ha concluso le sue vacanze in una fantastica località come le isole dell’Oceano indiano ed è pronta a tornare qui da noi. E lo sta facendo indossando precauzioni come guanti e mascherina. Il tutto rigorosamente documentato nelle sue storie su Instagram dove ogni giorno è seguitissima da una marea di fan.

«Non si può mai star tranquilli», scrive Taylor Mega che, però, viene ripresa dai suoi fan per il modello di mascherina scelta. E lei ha risposto in questo modo: «Ragazzi è inutile che mi dite di cambiare mascherina, purtroppo alle Maldive avevano solo questa, speriamo bene».

