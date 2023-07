Teresa Magni “moglie” di Leonardo Pieraccioni: figlia, fisico, lavoro

Teresa Magni è la “moglie” di Leonardo Pieraccioni, virgolette perché in realtà nonostante i due abbiano una storia solida non si sono ancora sposati. La donna ha 16 anni in meno dell’attore, quindi 42, e i due stanno insieme da quattro anni. Teresa ha una bambina avuta da una storia precedente, che si chiama Anna. Come lei anche Leonardo ha una figlia che si chiama Martina e che è nata nel 2010 dalla relazione con Laura Torrisi.

Bellissima e molto simpatica Teresa è una donna semplice come si può tranquillamente vedere anche da qualche foto pubblicata ogni tanto sui social network. Anche se va fatto notare che l’attore non ama particolarmente farsi pubblicità e parlare della sua vita personale che tiene sempre divisa dal mondo dello spettacolo e dalla sua professione. Andiamo a vedere cosa sappiamo di lei.

Teresa Magni, chi è la compagna di Leonardo Pieraccioni?

Al Corriere della Sera è stato lo stesso Leonardo Pieraccioni a raccontare alcuni particolari della sua compagna Teresa Magni: “È fuori dal cinema, vendeva capsule di caffè, ha una figlia anche lei. Stiamo insieme dal lunedì al giovedì e poi sto con mia figlia”. Quando si parla però di matrimonio Pieraccioni tira il freno a mano: “È una maratona di 50 km. Bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici. A me dopo qualche curva si rompono sempre i lacci delle scarpe. Non supero i tre anni. Ho 58 anni e non è un fatto d’età. È una mia sorta di infantilismo. Corro il rischio della sindrome da Peter Pan. Ci parlo con i miei amici sposati e al 90% sono separati, poi si risposano e si riseparano. Ho la resistenza di una formica zoppa. Forse è vero fino a un certo punto, sto con Teresa da quattro anni”.

Teresa vuole molto bene a Leonardo anche se non vuole comparire nel mondo dello spettacolo, totalmente estranea a questo tipo di palcoscenico. Nonostante questo sappiamo che la loro storia va a gonfie vele e probabilmente è quella più intensa avuta dall’attore e comico toscano, anche più di quella con Laura Torrisi che fece parlare moltissimo i giornali. Ciò che sembra evidente è che i due stanno costruendo qualcosa di importante.

Pieraccioni e l’amore

Leonardo Pieraccioni è schietto quando si parla di amore, sempre al Corriere della Sera specifica: “Mai avuto mezza storia con le mie attrici, manco mezzo bacio, se non con Laura Torrisi con cui ho avuto una figlia”. I due sono rimasti in buoni rapporti anche per il bene della figlia Martina e Leonardo le augura: “Un matrimonio meraviglioso per i prossimi sessant’anni arrivando a cento mano nella mano col suo sposo”.

E chissà che proprio Teresa non sia la donna che alla fine farà dire di sì proprio a Pieraccioni che sull’altare ci è salito solo da attore in alcuni film e mai nella vita reale. Di certo le cose tra loro filano alla meraviglia e l’uomo è innamoratissimo pronto a battere quel famoso record di tre anni che ha detto non riuscire mai a superare.