Ragazzi mi sentite? Teresa Mannino spopola sui social

Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus ed è stata sospesa la didattica in presenza, le scuole, non con poche difficoltà, si sono dovute attrezzare per avviare, così come richiesto dalla normativa, le attività di didattica a distanza.

Dopo un avvio un po’ incerto, in molte scuole ormai si lavora a pieno regime, mentre altre stanno purtroppo ancora andando a rilento.

Si tratta sicuramente di una modalità nuova, alla quale nessuno era abituato, da alcuni anche osteggiata; una modalità che presenta molte problematiche, ma che offre anche degli spunti interessanti sui quali riflettere.

Nei commenti al video appare chiaro il dramma che stiamo attraversando, fa ridere ma fa anche piangere!

