Termosifoni: ecco cosa rischi se li accendi in questi orari

Per affrontare la grave crisi energetica e l’aumento dei prezzi, sono state emanate delle misure che limitano l’orario di accensione dei termosifoni. E se non li rispetti, ecco cosa rischi.

Le misure d’emergenza

Se non vengono rispettati gli orari imposti, possono essere presi dei provvedimenti come multe o addirittura la sospensione del servizio. A tal proposito, alcuni Paesi stanno già adottando tali misure in modo da assicurare l’equità nell’utilizzo delle risorse energetiche. Inoltre, in alcune nazioni si può anche beneficiare di sconti sulla bolletta se si segue un determinato programma di risparmio energetico.

Le regole sull’utilizzo dei termosifoni variano da regione a regione, dalla provincia, fino al comune. La quantità di ore a cui possono essere accesi dipende dalla zona in cui si trova il Comune: più fredda è la zona di riferimento, più ore i termosifoni possono essere accesi. Per fare un esempio, a Palermo si possono accendere i riscaldamenti solo per 7 ore al giorno, contro le 13 ore di Milano. A causa della crisi energetica e dell’aumento dei prezzi, queste regole sono state imposte per ridurre il consumo di energia.

Multe e disposizioni

Nonostante le disposizioni comunali e regionali, molti cittadini sembrano non prestarvi attenzione e tendono a non rispettare gli orari di accensione dei termosifoni, come è stato denunciato da una ditta di Roma. Questo comportamento irresponsabile può avere conseguenze negative come l’aumento delle bollette energetiche, l’inquinamento ambientale e la compromissione dell’efficienza degli impianti. Se la preoccupazione principale dei cittadini è quella di rimanere al caldo, è bene che inizino a considerare anche le conseguenze di questa azione.

Secondo l’avvocato civilista Gabriele Calvetto, intervistato dal Messaggero, chi non rispetta le disposizioni relative agli orari stabiliti per l’accensione dei termosifoni potrebbe incorrere in una multa piuttosto salata. Per questo motivo è importante conoscere la durata massima del funzionamento dei termosifoni e quali sono le conseguenze legali per chi non rispetta gli orari. Diversamente, si potrebbero incorrere in sanzioni amministrative e penali, come ad esempio una multa salata.

Termosifoni: volano le denunce

Di fronte all’improvviso calo delle temperature che ha colpito l’Italia, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha emanato un provvedimento a partire dal 21 novembre 2022 al 31 marzo 2023. Quest’ultimo prevede l’accensione dei caloriferi entro una fascia oraria compresa tra le ore 5.00 e le ore 23.00. Ciò significa che i caloriferi potranno essere accesi per un massimo di 10 ore al giorno. Ciononostante, c’è sempre chi non rispetta questo provvedimento e cerca di sfruttare il periodo di freddo per staccare il conta-calorie dal termosifone, come i cosiddetti “furbetti”. Purtroppo, i furbetti sono sempre esistiti e con l’arrivo del freddo crescono le loro attività.

Un tecnico che opera nella capitale ha denunciato il fatto che alcuni cittadini non rispettano le indicazioni del comune, lasciando i termosifoni accesi oltre l’orario consentito. Questo comportamento è dovuto al fatto che non tutti sono consapevoli delle conseguenze che possono derivare dal mancato rispetto delle norme. Le conseguenze di questo comportamento possono essere gravi: è una grave perdita di energia e un aumento dell’inquinamento, la cui portata non è limitata solo all’area in cui si vive, ma ha effetti sull’intero pianeta.