Terzo Mandato bocciato: Lega sempre più sola

La proposta di un terzo mandato per i governatori delle regioni spacca ancora la maggioranza e il senato bocca l’emendamento promosso dalla Lega, parte dello stesso governo. Un elemento di forte tensione tra i banchi della maggioranza, con una Lega sempre meno importante e scalzata dagli altri due partiti di maggioranza.

Terzo Mandato bocciato: l’esito già annunciato

La bocciatura dell’emendamento era già notizia da un po’ di tempo. Il dibattito infatti ha infuocato per alcune settimane la maggioranza dividendola nettamente e creando anche particolari alleanze: da un parte la Lega e dall’altra Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Terzo Mandato: cosa prevede?

La disputa sul terzo mandato va analizzata in modo approfondito per essere compresa. L’emendamento proposta dalla Lega infatti prevede che i governatori possano candidarsi per tre mandati consecutivi, senza però considerare gli anni precedenti. Questo significa che governatori come Zaia, già al secondo mandato in Veneto, potrebbe candidarsi per altri tre, allungando notevolmente i suoi possibili anni di governo.

Questo emendamento dunque farebbe particolarmente comodo ad alcuni governatori di regione della Lega, partito in difficoltà, ma che ha alcuni punti di forza, come appunto il Veneto e la Lombardia. Fratelli d’Italia invece, tenendo conto del suo attuale potere, praticamente primo partito in Italia, vorrebbe poter sfruttare l’onda e candidare propri uomini e donne anche in queste regioni.

Questa spaccatura incolmabile vedeva nel Partito Democratico un inatteso alleato della Lega. Lo stesso partito di sinistra avrebbe infatti grandi vantaggi da questo emendamento, avendo anch’esso alcuni presidenti particolarmente amati e forti in alcune regioni, quali Emiliano in Puglia e De Luca in Campania. Tuttavia, nonostante questo vantaggio pratico, il PD ha deciso di schierarsi contro, anche per accentuare la spaccatura nella maggioranza.