Tifosi milanisti di lusso: ecco Gianmarco Tognazzi

Sappiamo tutti come, spesso e volentieri, dietro personaggi particolarmente conosciuti e amati dal pubblico, si nascondono persone con le stesse passioni di tanti comuni mortali. Sì, anche per lo sport e si finisce per scoprire come tanti vip siano dei veri e propri ultras, che vivono in perfetta simbiosi con le partite della propria squadra del cuore.

Intervistato sul blog sportivo L’insider, il vip a cui stiamo facendo riferimento in questo caso è Gianmarco Tognazzi, figlio e papà d’arte, che ha una fede con due colori ben precisi, ovvero il rosso e il nero del Milan. Una bella e coinvolgente chiacchierata, guidata con sapienza da uno dei giornalisti più vicini a casa Milan, ovvero Mauro Suma.

Il grande ritorno in Champions League del Milan

Uno dei temi principali nel corso delle ultime settimane per gli appassionati di scommesse calcio e non solo, è stato indubbiamente il riaffacciarsi del Milan alla competizione europea per club più importante, ovvero la Champions League.

Come si può notare, il girone in cui sono stati sorteggiati i rossoneri non è affatto semplice, dal momento che comprende il Liverpool, l’Atletico Madrid e il Porto. La prima giornata è stata fatale per Tonali e compagni, che sono usciti dalla trasferta di Liverpool con una sconfitta che potrebbe pesare e non poco sulla corsa alla qualificazione agli ottavi di finale, anche se il pareggio tra Porto e Atletico Madrid potrebbe aver semplificato le cose. Detto questo, sarà complicato riuscire a raggiungere questo grande traguardo, ma con la compattezza e l’entusiasmo dimostrati anche in questo inizio di campionato, nulla sarà precluso.

Il pensiero milanista

Le parole che sono state dette da parte di Tognazzi nel corso dell’intervista che è stata rilasciata al blog L’insider rappresentano la perfetta risposta a tutti coloro che si stanno chiedendo se il Milan sarà in grado effettivamente di passare il girone oppure se non ce la faccia. Il Milan, però, in Europa, ha già dimostrato di potersela giocare.

In effetti, in Europa League, nel corso dello scorso anno, ha già dato ampie dimostrazioni di poter tenere testa senza problemi a delle compagini che provengono dalla Champions League. Il girone è decisamente di ferro, ma Tognazzi è convinto che i rinforzi che sono arrivati durante l’estate possano dare al Milan quella marcia in più per affrontare anche impegni temibili come questi in Champions League.

Il noto figlio d’arte, infatti, è convinto che il Milan, anche senza Donnarumma, non abbia poi perso granché. Il motivo è piuttosto facile da intuire, dal momento che l’arrivo di Mike Maignan potrebbe portare in dote meno futuribilità e talento, ma una dose senz’altro maggiore di esperienza a livello europea, cosa di cui in effetti il Milan difetta e non poco.

Detto questo, in realtà i rossoneri hanno portato a casa, nel corso della parentesi estiva di calciomercato appena terminata, anche altri due giocatori che sicuramente possono tornare utili nel corso della stagione, come hanno già fatto ampiamente vedere nel corso delle prime giornate di Serie A. Stiamo facendo riferimento a Giroud e a Tomori, che possono dare una mano ad alzare il livello dei rossoneri sotto diversi aspetti, anche per quanto riguarda la fisicità. D’altro canto, quello che in tanti tifosi milanisti si chiedono è se il Milan perseguirà nella scelta di adottare un calcio molto europeo, come messo in evidenza nel corso dell’ultima stagione in Europa League contro il Manchester United. Anche Tognazzi ne è fermamente convinto, mettendo in evidenza come i rossoneri, e Pioli in primis, tenderanno a non snaturarsi affatto e a restare fedeli alla propria identità di squadra, mantenendo lo stesso atteggiamento avuto l’anno scorso in Europa League.