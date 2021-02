Toelettatura dei cani: prezzo, come farla, quando farla, a chi serve

Quando siamo i padroni di un cane è importante che ci prendiamo cura di lui da tutti i punti di vista. E come noi andiamo dal parrucchiere, anche il cane ha bisogno di una sorta di parrucchiere per il suo pelo. Parliamo di quella che si chiama toelettatura per cani, ovvero un insieme di azioni di igiene che si effettuano sul cane, tra cui lavaggio e spazzolatura, ma anche taglio del pelo e delle unghie, e la pulizia delle orecchie.

Anche se tutti i cani, ogni tanto, hanno bisogno di una bella seduta dal toelettatore, per alcune razze si rende più necessario che per altre, per via di esigenze particolari come un pelo molto riccio o difficile da gestire. Oppure, se il cane deve partecipare a mostre e competizioni, sarà richiesto al padrone che si presenti con una toelettatura impeccabile.

In entrambi in casi, il consiglio è sempre quello di rivolgersi a toelettatori cani professionisti ed esperti, per evitare di incappare in errori che rovinino il nostro amico. Anche perché per quanto riguarda la toelettatura cani prezzi, non sono molto esosi: il costo per un cane piccolo è di 20/30 euro, mentre per un cane grande con molto pelo è al massimo di 100 euro. Andiamo a vedere quali sono le razze che hanno bisogno più spesso della toelettatura.

Maltese, Yorkshire e Shih tzu

Nel caso di questi tre cagnetti deliziosi e simpatici, è necessario ricorrere a un professionista soprattutto per un motivo. Sotto al manto peloso, infatti, non hanno uno strato di sottopelo e quindi la pelle è molto delicata, e inoltre hanno dei peli molto sottili e lisci. Se non si sa come trattare queste particolari caratteristiche, si rischia di rovinare il cane. Secondo lo standard ufficiale, tutte e tre le razze devono mantenere un pelo abbastanza lungo da toccare terra, mentre quello sulla testa va raccolto in un ciuffetto.

Barboncino

Il pelo di questo simpatico cagnetto è uno dei più difficili da trattare essendo molto arricciato, e quindi è fondamentale rivolgersi a un esperto. Inoltre, è anche uno di quelli che permette in assoluto più tagli particolari. Il più classico è la toelettatura continentale, che prevede rasature sul treno posteriore e sulle zampe anteriori, e manicotti di pelo sulle caviglie. La toelettatura inglese, invece, rasa il muso, la gola e le guance, mentre la puppy clip rasa il muso, la gola e parte della pancia, regolando il resto del mantello con delle forbici e decorando la coda con un pompon.

Bichon frisé

Questo cucciolotto bianco dal manto cotonoso sembra un peluche, e per aumentare questo effetto è richiesta una toelettatura precisa. Lo standard di razza, infatti, vuole un cane con il corpo di forma rettangolare e la testa rotonda, così come gli arti anteriori. I posteriori, invece, devono riuscire a nascondere l’angolo del garretto.

Cocker

Il pelo di questo simpatico cucciolo è uno dei più difficili da trattare, perché richiede soprattutto una tecnica manuale piuttosto particolare, che serve a non alterarne la struttura. Con i guanti in lattice, infatti, bisogna passare le dita nel pelo e andare a togliere quello morto o in eccesso. Si fa sulla testa, sul tronco e sul treno posteriore, mentre le frange, i lobi e la gola vengono sfoltiti con la tosatrice.