Tommaso Bracco, chi è? Fidanzata, imprenditore, moglie, Instagram

Venerdì 11 Marzo, al civico 36 in Via della Spiga a Milano, un incendio scoppiato al secondo piano ha coinvolto il 51enne Tommaso Bracco. L’uomo, era il nipote della nota imprenditrice Diana Bracco. Subito ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Niguarda di Milano, è deceduto domenica, dopo due giorni di agonia. I soccorritori lo avevano trovato nel letto già in arresto cardiocircolatorio con ustioni gravi su tutto il corpo e una situazione da intossicazione da fumo critica.

Chi è Tommaso Bracco

Nato il 14 ottobre del 1970, l’uomo era membro del consiglio d’indirizzo della Fondazione Bracco, istituto con lo scopo di promuovere ricerca scientifica, il patrimonio artistico e l’aiuto umanitario. Uomo di cultura ed esperto di arte contemporanea, era solito curare le mostre d’arte con sede a Milano. Tra le tante, quella tenuta nel 2011 dell’artista macedone Robert Gligorov, famoso per le sue provocanti istallazioni artistiche. Della sua vita privata si conoscono poche cose, dato la sua riservatezza. Non aveva account social e non è chiaro se avesse o meno una compagna. Della sua famiglia, Diana Bracco è senza ombra di dubbio la più popolare.

Chi è Diana Bracco

Diana Bracco (Milano, 3 luglio 1941), ha conseguito la laurea in Chimica all’Università di Pavia. Lo stesso ateneo che le ha riconosciuto nel 2001 la laurea honoris causa in Farmacia. Una volta finiti gli studi ha subito iniziato a lavorare all’interno dell’azienda familiare nel 1966. Attuale presidente e amministratore delegato del Gruppo Bracco, nel 2015 ha ricoperto la carica di Presidente di Expo SpA e Commissario Generale di sezione per il Padiglione Italia all’Expo 2015, collaborando in prima linea alla riuscita della manifestazione di rilievo internazionale.

Il marito, Roberto De Silva è venuto a mancare nel marzo del 2012. Anche lui laureato in chimica all’Università di Pavia, ha lavorato inizialmente per la Bracco presso le sedi di San Paolo (Brasile) e Città del Messico (Messico). Successivamente è stato amministratore generale della stessa azienda. Nel 1997 fu nominato dal Presidente della Repubblica Cavaliere di Gran Croce, la più prestigiosa onorificenza rilasciata dalla Repubblica italiana ad un cittadino per i meriti raggiunti nel settore dell’economia, della scienze, delle lettere e delle arti. Anche azioni di valore in campo sociale e umanitario possono essere una giusta causa per la prestigiosa nomina.