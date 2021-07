Tommaso di Temptation Island: chi è, fidanzata Valentina, differenza di età, gelosia

Tommaso è un ragazzo di 21 anni che ha deciso di partecipare a Temptation Island, programma tv in onda su canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Tommaso è fidanzato, e convive, con Valentina, che ha 40 anni, quindi 19 anni più di lui. A chiedere di partecipare al programma è proprio lei, a causa dell’eccessiva gelosia di Tommaso. Tommaso, ha appena terminato la scuola, a causa di una bocciatura. Di origini italiane e americane, ha studiato in una scuola internazionale della capitale. Il suo sogno è quello di diventare istruttore di snowboard e andare a lavorare in America.

Tommaso di Temptation Island – Scheda

Nome: Tommaso

Cognome: Eletti

Anno di nascita: 2000

Età: 21 anni

Città di nascita: Roma

Professione: ex studente e cameraman

Profilo instagram ufficiale: @tommy_eletti

Tommaso Eletti chi è

Tommaso Eletti, classe 2000, ha 21 anni e vive a Roma. Non sappiamo molto su di lui visto che non appartiene al mondo dello spettacolo. La sua popolarità è legata alla sua partecipazione insieme alla sua fidanzata Valentina al programma tv, Temptation Island. Tommaso vive insieme alla mamma, a Roma dove convive anche insieme alla sua attuale compagna. Ha terminato la scuola da poco, a causa di una bocciatura. Tommaso ha frequentato una scuola internazionale della Capitale. Attualmente, Tommaso si dedica alla professione di cameraman ed è appassionato di sport, in particolare sta sostenendo gli esami per diventare istruttore di snowboard. Il suo sogno è quello di trasferirsi in America.

Tommaso Eletti e Valentina

Valentina e Tommaso sono una delle coppie partecipanti a questa nuova edizione di Temptation Island. Fidanzati da un anno e 7 mesi, i due convivono a casa di Tommaso, insieme alla mamma di lui. Lei ha quasi 40 anni, lui ne ha 21, ossia hanno 19 di differenza. Nonostante questo, i due sono molto innamorati e affiatati. A decidere di partecipare alla trasmissione è Valentina, che vorrebbe da parte di Tommaso meno gelosia.

Tommaso Eletti Tempation Island 2021

Ieri, mercoledì 30 giugno, è iniziata la nuova edizione del programma tv Temptation Island, in onda su canale 5, dove a guidare il racconto c’è Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e conduttore anche delle precedenti edizioni. All’interno del programma, 6 coppie, non sposate e senza figli in comune, metteranno alla prova il loro amore, vivendo separati in due villaggi, per 21 giorni, tra tentazioni da parte di single tentatori. Tra le coppie partecipanti, sicuramente l’attezione di tutti è ricaduta su Valentina e Tommaso, fidanzati da 1 anno e 7 mesi. La coppia convive a Roma da un anno, nella casa che Tommaso divide con la mamma, e hanno 19 anni di differenza. Valentina ha 40 anni e Tommaso 21. A chiamare la trasmissione è proprio Valentina, a causa dell’eccessiva gelosia di Tommaso.

Tommaso Eletti gelosia

Tommaso e Valentina partecipano a Temptation Island perchè lui è troppo geloso. Tommaso ha promesso a Valentina che proverà a godersi questa esperienza nonostante la sua eccessiva gelosia. Ha dichiarato più volte di non riuscire nemmeno a sopportare che qualcuno la guardi, tanto che prima di salutarsi lui le ha ricordato più volte di non farsi vedere dagli altri in costume e di non farsi toccare.

Tommaso Eletti instagram

Al momento, l’account instagram di Tommaso risulta privato. Non sappiamo se è sempre stato così, oppure è stato momentaneamente disattivato vista la sua partecipazione a Temptation Island 2021.