Tommaso Stanzani: chi è, carriera, Amici, fidanzato, Tommaso Zorzi

Tommaso Stanzani è un giovane ballerino di 20 anni, diventato famoso per il suo talento dimostrato all’interno della scuola di Amici 20. Tommaso, nonostante la sua giovane età e i suoi pochi anni di studio di danza alle spalle (prima praticava il pattinaggio a rotelle), ha dimostrato di avere una grande predisposizione per questa disciplina, tanto da esser riuscito a conquistare la maestra Celentano. Tommaso si è impegnato molto durante le lezioni all’interno del talent, tanto da conquistare la maglia della fase serale. Il ballerino è stato eliminato alla terza puntata del serale di Amici. Ora, a distanza di pochi mesi dalla fine del programma, il suo nome è tra i più cliccati per via di una presunta relazione con l’influencer Tommaso Zorzi.

Chi è Tommaso Stanzani

Nome: Tommaso

Cognome: Stanzani

Soprannome: Tommy

Data di nascita: 21 marzo 2001

Età: 20 Anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Ballerino

Luogo di nascita: Bologna

Profilo Instagram ufficiale: @tommasostanzanii

Biografia

Tommaso Stanzani è nato il 21 marzo 2001 a Bologna. Tommaso è sempre stato appassionato di sport sin da piccolo. All’età di 3 anni, seguendo le orme della madre, inizia a pattinare sui pattini a rotelle. Una disciplina, questa, che gli ha regalato grandi soddisfazioni. Seguito sempre dalla mamma, che era la coreografa delle sue esibizioni, è arrivato a diventare Campione Italiano e Europeo nel 2016. Nello stesso anno, partecipa a Italia’Got Talent, presentandosi con un numero sui pattini a rotelle. Parallelamente si appassiona e inizia a studiare anche danza e, nel 2019, decide di perfezionarsi nella disciplina e si trasferisce a Genova per continuare ad allenarsi. La svolta arriva nel 2020 quando entra nella scuola di Amici, sotto la supervisione della sua professoressa, Alessandra Celentano.

Carriera

Tommaso Stanzani ha iniziato a dedicarsi allo sport sin da piccolissino. All’età di 3 anni ha iniziato a pattinare sui pattini a rotelle, proprio come sua mamma, sua coreografa per le esibizioni. Una disciplina che gli ha fatto vincere diversi premi e riconosicmenti. Proprio questa specialità lo porta nel 2016 a partecipare a Italia’s Got Talent. Ma la vera svota che gli permetterà di conquistare popolarità è l’ingresso nella scuola di Amici 20, come ballerino. Nonostante la sua eliminazione alla terza puntata del serale, Tommaso ha conquistato tutti con il suo talento, tanto che Arisa, subito dopo la sua eliminazione, gli ha proposto di partecipare in un suo videoclip. Lo stesso Tommaso ha ammesso di aver iniziato a studiare danza solo da un paio di anni. Sempre durante la stessa puntata gli viene offerta una borsa di studio dal coreografo Merola, una gratificazione per tutto l’impegno e i progressi fatti dal ragazzo nei mesi all’interno del talent.

Fidanzato Tommaso Zorzi

Dopo poche settimane dall’eliminazine dalla scuola di Amici, il ballerino Tommaso è stato fotografato in compagnia di Tommaso Zorzi. Moltissime le voci che li vedevano già felicemente fidanzati, e la conferma ufficiale è arrivata. E’ stato proprio Zorzi, circa un mese fa, a ufficilizzare la loro relazione con un post su instagram molto divertente, come del resto è nel suo stile. Ha ironizzato ”Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità: settimana prossima Pirandello!”.