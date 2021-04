Tommaso Zorzi: chi è, biografia, famiglia e reality

Tommaso Zorzi, ha 26 anni, milanese doc, è un famoso influencer. Tommaso è molto amato dal pubblico per il suo carattere ironico e pungente. La sua presenza all’interno di diversi reality lo ha reso celebre. Da Riccanza, a Pechino Express, fino a diventare il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Ora lo ritroviamo come opinionista, insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, de L’Isola dei Famosi 2021.

Chi è Tommaso Zorzi

Nome : Tommaso

: Tommaso Cognome: Zorzi

Zorzi Segno Zodiacale: Ariete

Ariete Età: 26 anni

26 anni Data di nascita: 2 aprile 1995

2 aprile 1995 Luogo di nascita: Milano

Milano Professione: Influencer

Influencer Profilo Instagram Ufficiale: @tommasozorzi

Biografia

Tommaso Zorzi, nasce a Milano il 2 aprile del 1995. Tommaso è uno dei ragazzi più ricchi d’Italia. I genitori sono Lorenzo Zorzi e Armanda Frassinetti e ha una sorella minore di nome Gaia. Tommaso è molto legato a sua sorella e alla sua mamma. Con il papà ha perso i contatti negli ultimi anni, Tommaso l’ha definito il miglior papà del mondo finché viveva insieme a loro. Quando, però, i suoi genitori si sono separati, il padre si è allontanato molto da lui, tanto da limitare gli incontri a poche volte l’anno. Dopo aver studiato all’estero, Tommaso è rientrato in Italia.

Vita Privata

Tommaso Zorzi nasce e cresce a Milano. Quando compie 18 anni si trasferisce prima in Scozia e poi a Londra, dove ha vissuto in una casa famiglia. Qui ha iniziato un corso di studi in Economia e Business Management. Tommaso, ha confessato, in un’intervista rilasciata al settimanale CHI, di aver fatto coming out, confessando alla mamma di essere omosessuale, inviandole una email. La madre ha accolto la notizia senza sollevare alcun tipo di problema.

Tommaso Zorzi famiglia

Tommaso ha sempre vissuto a Milano, dove vive anche la sua famiglia. Quando partecipò al reality Riccanza, mostrò ai telespettatori il suo lussuoso appartamento nel “Bosco Verticale”, anche se sembra che adesso si sia trasferito nella zona di Porta Venezia. La famiglia Zorzi è una delle più ricche d’Italia. I genitori di Tommaso Zorzi sono Lorenzo Zorzi, che si occupa di sviluppo software, e Armanda Frassinetti, una dietista che lavora presso la ASL di Milano. Tommaso ha anche una sorella minore di nome Gaia. Infine, la famiglia Zorzi ha anche un’altra componente, la cagnolina Gilda, a cui sono tutti molto affezionati.

Lavoro e Carriera

Tommaso, grazie alla posizione della sua famiglia, ha potuto frequentare le migliori scuole internazionali. Amante delle relazioni con il pubblico, è diventato uno dei più famosi influencer italiani. Impariamo a conoscerlo nel programma Riccanza di MTV. Da lì, la sua carriera è stata in continua crescita, prima come inviato di Sanremo, poi come concorrente nel 2018 di Dance Dance Dance e successivamente lo ritroviamo nel cast di Pechino Express 2018 insieme a Paola Caruso. Nel 2020 entra nella casa del Grande Fratello ViP e ne uscirà 6 mesi da vincitore. Tra i concorrenti dell’ultima edizione si lega molto a Francesco Oppini, tanto da confessare di provare un sentimento per lui. Ora è un opinionista de L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Tommaso Zorzi è molto attivo e seguito sui social. Su Instagram con più di 1,8 milioni di follower e sul suo canale YouTube con più di 130 mila iscritta.