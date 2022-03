Torna a salire il numero dei nuovi casi di COVID-19: quasi 5.000 casi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 4.854 nuovi casi di infezione da SARS-CoV2 (COVID-19), 2.767 in più rispetto al giorno precedente. 595 dei nuovi casi nelle 24 ore provenivano da pazienti reinfettati, risultati positivi per più di 90 giorni dopo la prima infezione.

CoronavirusFoto: Profimedia Images / Gangurde Dust / Hindustan Times / Archivio: Editoriale Shutterstock

L’incidenza più alta rimane a Bucarest

In termini di incidenza, il tasso più alto si registra ancora a Bucarest – 8,83, Cluj – 5,96 e Ilfov – 5,57.

A parte i nuovi casi confermati, a seguito del nuovo test di pazienti già positivi, 427 persone sono state riconfermate positivamente.

Quanti pazienti COVID-19 sono ricoverati in ospedale?

Nelle unità sanitarie le persone ricoverate nei reparti con COVID-19 sono 3.587 con 252 in meno rispetto al giorno precedente. Inoltre, all’ATI sono ricoverate 542 persone, 9 in meno rispetto al giorno precedente.

Dei 542 pazienti ricoverati in ATI, 485 non sono vaccinati.

Sul totale dei ricoverati, 226 sono minorenni, 221 sono ricoverati in reparto, 31 in meno rispetto al giorno precedente e 5 in ATI, 3 in più rispetto al giorno prima.

Ad oggi sono morte 64.450 persone con diagnosi di infezione da SarsCov-2.

Tra il 14.03.2022 (10:00) e il 15.03.2022 (10:00) sono stati segnalati dall’INSP 69 decessi (37 uomini e 32 donne), di cui 9 antecedenti l’intervallo di riferimento.

Dei 69 decessi, 1 è stato registrato nella fascia di età 20-29, 2 nella fascia di età 40-49, 6 nella fascia di età 50-59 e 7 nella fascia di età 60-69. anni, 20 nella fascia di età 70-79 anni e 33 nella fascia di età oltre gli 80 anni.

68 dei decessi registrati riguardavano pazienti che avevano comorbilità e per 1 paziente deceduto non sono state finora riportate comorbilità.

Su un totale di 69 pazienti deceduti, 60 non erano vaccinati e 9 vaccinati. I pazienti vaccinati avevano un’età compresa tra 40-49, 60-69, 70-79 e più di 80 anni. Tutti i pazienti vaccinati che sono morti avevano comorbidità.

Quanti rumeni sono stati testati

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 14.828 test RT-PCR (8.429 basati sulla definizione del caso e protocollo medico e 6.399 su richiesta) e 29.231 test antigenici rapidi.

Ad oggi, 12.621.306 test RT-PCR e 8.985.747 test antigenici rapidi sono stati elaborati a livello nazionale.