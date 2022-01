Toscana, scoprire la terra delle meraviglie

La Toscana è una regione che attira molte lodi e attenzioni non solo a livello nazionale, ma anche dall’estero. Ci sono persone che affrontano viaggi aerei di diverse ore per visitare la regione Toscana, in inglese Tuscany. Come mai? Perchè è un concentrato di bellezze: le coste dolci che danno sul mare e le spiagge, le colline che incorniciano il centro e i paesaggi stupendi, con piccoli boschi di cipressi qua e là.

Difficile poter dire quale sia la caratteristica più intensa e affascinante di questa regione. Forse la bellezza delle città della Toscana, culla di arte e storia. A partire dalla fantastica ed indescrivibile Firenze, capologo e emblema stesso delle attrattive toscane.

Toscana turismo: che cosa vedere

C’è un binomio indissolubile Firenze Toscana, come fosse un tutt’uno. La culla del Rinascimento, come la chiamano tutti, è il simbolo del turismo in Toscana.

Firenze è semplicemente indescrivibile. Qualsiasi sia il vostro programma di viaggio non potete mettere fuori dall’itinerario questa splendida, poetica città. Tra il Duomo, Piazza della Signoria, il famosissimo Ponte Vecchio ed i celeberrimi Uffici, sempre invasi dai turisti di mezzo mondo. Potete trovare tantissimi informazioni visitando il il sito di Firenze; e scoprirete che la città… val bene una visita!

Città Toscana: quali visitare

Ma sono tante le città della Toscana che valgono un viaggio. In Toscana province città e paesi nascondo tutte meraviglie da visitare.

Dopo Firenze possiamo collocare, a seconda delle preferenze, Pisa o Siena. La prima è nota nel mondo per la famosa torre pendente, per la bella Piazza dei Miracoli, per il Lungarno. Insomma, una meta romantica ed immacolata.

La seconda è una tipica cittadina dal fascino medievale, strutturata ancora come duecento anni fa. Impossibile perdersi la Piazza del Campo, dove si tiene il Palio.

Poi c’è la città delle cento chiese, la splendida Lucca, circondata dalle mura del Cinquecento e meravigliosa. Ideale da percorrere a piedi o in bici sulle tracce degli itinerari sacri delle chiese locali.

Ma non solo le città toscane attirano; per quanto riguarda il turismo Toscana e le altre regioni del Centro italia sono rese uniche da una seriedi borghi e villaggi. Tra borghi splendidamente conservati, come San Gimignano e Monteriggione, arriva il momento di addentrarsi nelle colline. Gli uliveti e i vigneti della via del Chianti classico vi condurrà fra piccoli borghi, campagne, vigne e bellezze che non possono essere descritte a voce. Sempre per gli amanti della natura, la Val d’Orcia è un paradiso di colline dolcissime, dove sono adagiate città artistiche come Montalcino, Pienza, Montepulciano.

La Toscana è semplicemente un pieno d’emozioni, di bellezza, di sapori, e di tramonti che lasciano il segno. Date anche un occhio alle migliaia di immagini della Toscana; vi innamorerete dei suoi panorami. Senza dimenticare le spiagge. Potete anche decidere di organizzare una vacanza in riva al mare, nella zona di Follonica e Grosseto; o nella meravigliosa Isola del Giglio.

Informazioni

Ci sono davvero tantissimi siti che possono suggerire itinerari ed eventi culturali. Partite però sempre da quelli ufficiali, per esempio www.regione.toscana.it, cosi da essere sicuri che riguardino la Toscana oggi. Cercate “regione Toscana notizie” e sarete informati sulle ultime news.