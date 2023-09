Tour nelle Langhe, cosa ne dici ti farti tentare?

Una regione in Italia che incanta con i suoi paesaggi incredibili, con una ricca tradizione e con vini e cucina rinomati, la sua ricca storia e la sua deliziosa cucina? Le Langhe, in Piemonte, a poco meno di due ore da Genova e Milano ed a 50 minuti da Torino. Troverai un paradiso per gli amanti del buon cibo, del vino di alta qualità e della natura da godere.

Cosa ti consiglio oggi? Un tour in tante declinazioni che ti permetta di entrare e godere di questa affascinante regione

UN TOUR SU MISURA PER TE ED I TUOI AMICI-AMICHE

Come deve essere un buon tour delle Langhe? Deve consentire ad un piccolo gruppo di avere un’esperienza indimenticabile, per il numero di persone e per la data scelta. E quale tipo di tour?

Direi che devi poter scegliere tra esplorare le colline in e-bike, oppure goderti una escursione a piedi tra le vigne, o sentire il vento che ti accarezza il viso su una vespa, ma anche una bella cavalcata tra sentieri e boschi!

Se qualcosa del genere fa per te, allora forse ho trovato quello che cercavi.

Il Gusto delle Langhe

Una delle attrazioni principali delle Langhe è la loro famosa tradizione enogastronomica. I tour includono sempre visite alle cantine, e parliamo di vini come il Barolo ed il Barbaresco, poi degustazioni di prodotti tipici, pranzi e taglieri prelibati! Ma non finisce qui: assaggerai anche formaggi gustosi e nocciole con tutti i prodotti derivati. Sarà un viaggio per il tuo palato e non solo per i tuoi occhi!

Parliamo di Paesaggi delle Langhe?

Oltre al cibo e al vino, le Langhe offrono una bellezza naturale che ti lascerà senza parole. Durante i tour, potrai ammirare panorami spettacolari, colline verdi punteggiate di vigneti e antichi borghi che sembrano una cartolina in ogni periodo dell’anno. Non so se lo sai, ma le Langhe sono Patrimonio Unesco dal 2014. E perché? Sarà facile scoprirlo con i tuoi occhi, durante un Tour nelle Langhe.

Scegli locale

Scegliendo un tour organizzato da chi vive e conosce la zona, non solo vivrai un’esperienza autentica, ma avrai anche modo di conoscere luoghi più autentici, lontani dai soliti percorsi troppo turistici. Conoscere produttori locali, magari più piccoli, gustare i loro prodotti e magari acquistare qualche ricordo da portare a casa, è un piacere per te ed un modo di crescere e rafforzare la rete di piccoli produttori appassionati.

Come Prenotare

Prenotare un tour delle Langhe è semplice. Ho trovato per te un tour operator locale, con un nome che identifica la sua filosofia: prenotare un Tour nelle Langhe con SlowDays, sarà l’inizio della o delle tue giornate Slow!

In conclusione, se conosci o no le Langhe, se vuoi scoprirle o riscoprirle, ma lo vorresti fare in modo autentico, divertente e gustoso, prenota uno dei tour che ho scovato giusto per te.

Le Langhe sono belle in tutte le stagioni, scegli tu quella che ti ispira di più. Sono uniche ed indimenticabili, sempre!