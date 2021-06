Tracciatore di attività: xiaomi fitness, mi smart 5, orologio fitness offerte

Dopo quest’anno di pandemia siamo, ormai, pratici nello sport fai da te. Abbiamo seguito differenti tutorial su come poterci allenare in casa per mantenere la nostra forma. A farci da personal trainer c’è un nuovo oggetto: il tracciatore di attività, ovvero l’orologio fitness! Un vero e proprio smart watch che conta le nostre calorie, le nostre pulsazioni e il numero di passi fatti.

Smart Watch

Lo smart watch è un oggetto che sempre più utenti hanno ai loro polsi. Per trovarlo molte persone si sono documentate, poiché nei negozi di elettronica i prezzi potrebbero essere eccessivamente alti. Per questo motivo in tanti stanno optando per il mercato online. Ci sono al giorno d’oggi diversi siti per l’acquisto di prodotti elettronici. Potrete trovare ogni marca, da Xiaomi ad Apple. Lo smart 5 è uno dei modelli più richiesti al momento per la sua carica a lungo termine e per la sua resistenza ad ogni tipo di temperatura. In generale ogni modello ha delle caratteristiche che si adeguano ad ogni tipo di esigenza del compratore.

Barter Italia

Barter Italia è una nuova piattaforma online dedicata al mondo dell’elettronica. All’interno del loro catalogo potrete trovare mille e mille oggetti elettronici, ognuno di loro adatto per differenti attività del quotidiano. I prezzi degli smart watch presenti hanno vari prezzi, i quali variano tra costi economici e prezzi un po’ più alti. Si passa da modelli che oscillano tra i 28 e i 35 euro. Sono modelli economici, solidi e resistenti, ma con una grafica più amatoriale e con una batteria con una durata minore. Altrimenti ci sono vari altri modelli dai 45 euro in su. Questi altri oggi, invece,i hanno una struttura decisamente più resistente e la loro batteria dura più a lungo. Di fatti la ricarica potrebbe andar fatta ogni due settimane.

Spulciate per bene il sito con tanti altri articoli interessanti. Vi assicuriamo che non ve ne pentirete!